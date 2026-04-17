Χάρις ενόψει Μυκόνου: «Θα είμαστε αποτελεσματικοί...»
Το Περιστέρι φιλοξενείται από τη Μύκονο (18/04, 16:00) στο νησί των «ανέμων» με τον Σι Τζέι Χάρις, να πραγματοποιεί δηλώσεις και να αναφέρεται στην αναμέτρηση.
Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε για την επιστροφή στη δράση της ομάδας του, ενώ τόνισε πως το Περιστέρι μπορεί να φτάσει στη νίκη, μέσω της πιεστικής του άμυνας.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σι Τζέι Χάρις:
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε, καθώς έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από τον τελευταίο μας αγώνα.
Αντιμετωπίζουμε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα όπως είναι η Μύκονος, αλλά θεωρώ πως αν συνεχίσουμε να παίζουμε με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε όλο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή με έμφαση στην πιεστική άμυνα και τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο, θα είμαστε αποτελεσματικοί. Ο αντίπαλός μας είναι μια ομάδα με ποιότητα, όμως ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή πιστεύω πως μπορούμε να φτάσουμε στη νίκη».
