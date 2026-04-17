Τζέρεμι Έβανς: «Νιώθω ότι εξακολουθώ να είμαι κομμάτι της Μυκόνου!»

Ο Τζέρεμι Έβανς αποχώρησε από τη Μύκονο μεσούσης της σεζόν λόγω προβλήματος στη μέση και μίλησε για τη σχέση του με την ομάδα που κατέχει ξεχωριστή θέση στη μπασκετική του διαδρομή.

Η Μύκονος υποδέχεται το Περιστέρι (18/4, 16:00, ERTSPORTS1) στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και ο Τζέρεμι Έβανς, ο οποίος αποχώρησε μεσούσης της σεζόν λόγω προβλήματος στη μέση, μίλησε στο mykonosbc.gr για τη σχέση του με την ομάδα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε αμφέβαλε για την παραμονή της και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο η Μύκονος κατέχει ξεχωριστή θέση στη μπασκετική του διαδρομή.

Πώς έχεις βιώσει τη φετινή σεζόν της Μυκόνου από απόσταση και πόσο στενά παρακολουθείς την ομάδα;

«Από τότε που έφυγα, παρακολουθώ τους αγώνες και φυσικά βλέπω όλα τα posts στο Instagram. Επίσης, επικοινωνώ κατά διαστήματα με τα παιδιά και με το προπονητικό επιτελείο, στέλνοντας μηνύματα πού και πού».

Η Μύκονος είναι ένα μοναδικό μπασκετικό πρότζεκτ, τόσο ως προς την τοποθεσία όσο και ως προς τη φιλοσοφία της. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με τον οργανισμό, παρότι αποχώρησες τον περασμένο Δεκέμβριο;

«Θα έλεγα ότι είχα μια ασυνήθιστα δυνατή, ίσως και σπάνια, σύνδεση για κάποιον που έφυγε. Τη βιώνω σαν μια πραγματική, οικογενειακή σχέση».

Πόσο διαφορετικό είναι για έναν παίκτη να νιώθει δεμένος συναισθηματικά με μια ομάδα και έναν τόπο, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται εκεί καθημερινά;

«Για μένα ήταν κάτι διαφορετικό, κυρίως λόγω των σχέσεων που δημιούργησα όσο ήμουν εκεί. Όσο αυτή η ομάδα παραμένει μαζί, νιώθω ότι εξακολουθώ να αποτελώ σε μεγάλο βαθμό κομμάτι της».

Αν μπορούσες να βρίσκεσαι στον αγώνα με το Περιστέρι, ποιο θα ήταν το πρώτο μήνυμα ή συναίσθημα που θα ήθελες να μοιραστείς με τους φιλάθλους, τους πρώην συμπαίκτες και τους προπονητές σου;

«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο! Η παραμονή στην κατηγορία δεν ήταν ποτέ κάτι που με ανησυχούσε, γιατί δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα το πετύχουν. Όλη τη σεζόν δουλεύεις για να βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο της χρονιάς. Πάμε τώρα να εκπροσωπήσουμε επάξια το νησί της Μυκόνου».

Ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας της κανονικής περιόδου έχει χαρακτήρα γιορτής. Τι σημαίνει αυτή η στιγμή για σένα, ακόμη κι από απόσταση;

«Για μένα είναι κι αυτό μια γιορτή. Από την αρχή μιας μακράς σεζόν, ο στόχος όλων είναι να κερδίζουν παιχνίδια. Χαίρομαι που ήμουν μέρος αυτής της επιτυχημένης πορείας».

Τι σου λείπει περισσότερο από την ομάδα, το νησί και τον κόσμο;

«Νομίζω πως μου λείπει περισσότερο η χημεία ανάμεσα σε αυτούς τους συγκεκριμένους παίκτες. Η δυναμική μεταξύ των παικτών, αλλά και η σχέση παίκτη-προπονητή».

Συνοψίζοντας, τι αντιπροσωπεύει η Μύκονος στο μπασκετικό σου ταξίδι; Έχεις αγωνιστεί στο NBA και στην EuroLeague, τι είναι όμως αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει στην καριέρα σου;

«Θα έλεγα πως η Μύκονος, στο δικό μου μπασκετικό ταξίδι, συμβολίζει το εδάφιο Isaiah 40:31 -ανανεωμένη δύναμη. Με έκανε να νιώσω και να πιστέψω ξανά ότι μπορώ ακόμα να “πετάω” και να παίζω. Ξεχωρίζει γιατί δεν είναι πολλοί οι παίκτες που μπορούν να πουν ότι έπαιξαν σε ένα τόσο όμορφο νησί όπως η Μύκονος. Και, επιπλέον, είναι το τελευταίο μέρος όπου αγωνίστηκα σε έναν μπασκετικό αγώνα».