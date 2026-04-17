Ο Βαγγέλης Λιόλιος με γραπτή του δήλωση συνεχάρη τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση «γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση»

Ο Υπουργός Αθλήτισμού, Γιάννης Βρούτσης, έστειλε στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, να τον συγχαίρει για αυτή του την κίνηση.

Αναλυτικά η δήλωση του Βαγγέλη Λιόλου:

«Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων όμως πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση. Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με τη καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν».