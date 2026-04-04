Λυκογιάννης: «Συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη γενική παρουσία του στη σεζόν»

Ο Άρης Λυκογιάννης μετά την ήττα του Κολοσσού από το Περιστέρι, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Το Περιστέρι επικράτησε του Κολοσσού με 87-83, με τον Άρη Λυκογιάννη στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση και τα στοιχεία που κόστισαν στην ομάδα του τη νίκη.

Επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου για την εικόνα του, καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άρης Λυκογιάννης:

«Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου, όχι μόνο για τη σημερινή της νίκη, αλλά και γενικότερα για την παρουσία της στη φετινή σεζόν.

Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι όπου, εξαιρώντας το πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο δεν μπήκαμε όπως θα έπρεπε, από εκεί και πέρα προσπαθούσαμε συνεχώς με διαφορετικούς τρόπους να βάλουμε δύσκολα στον αντίπαλο και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που είχαμε για τη νίκη.

Βάλαμε μεγάλα σουτ και κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στο τέλος, όμως, το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κάποια σημαντικά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι χάσαμε 12 ελεύθερες βολές, αλλά και ορισμένες μεμονωμένες φάσεις, είναι αυτά που τελικά κρίνουν έναν αγώνα που πηγαίνει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στην κατοχή».