Το πιο γρήγορο sold out της χρονιάς για τον Ηρακλή! Ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ (18/04, 18:15) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι φίλοι του «γηραιού» δείχνουν με κάθε τρόπο της ανυπομονησία τους για το ντέρμπι κόντρα στον «δικέφαλο του βορρά» και μάλιστα μέσα σε οκτώ ώρες, έκαναν sold-out την αναμέτρηση.

Ο Ηρακλής προέρχεται από έξι σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο».

Στον αντίποδα ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πρώτα τον εξ αναβολής αγώνα με τον Άρη στο «Παλατάκι» και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή.