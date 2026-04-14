Sold-out αναμένεται να είναι το «Παλατάκι» ενόψει της εξ αναβολής αναμέτρησης μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Άρη (15/04, 18:00) για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τους γηπεδούχους να ανακοινώνουν sold-out.

Συγκεκριμένα οι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια ενόψει του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που θα πάρει μέρος στη «Paok Sports Arena».

Το ματς ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 14 Μαρτίου, όμως λόγω της δολοφονίας του οπαδού του ΠΑΟΚ, η αναμέτρηση πήρε αναβολή.