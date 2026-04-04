Μπούτσκος: «Δεν υπάρχει ανησυχία ενόψει Μούρθια, για τη συμμετοχή του Ταϊρί»

Για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Καρδίτσας, καθώς και για τον Ταϊρί μίλησε στις δηλώσεις του ο Παντελής Μπούτσκος.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Καρδίτσας με 93-90, με τον Παντελή Μπούτσκο στις δηλώσεις του αμέσως το τέλος της αναμέτρησης, να αναφέρεται στα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Επίσης μίλησε και για την κατάσταση του Ταϊρί, τονίζοντας ήταν αμφίβολος πριν το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος:

«Οφείλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στου παίκτες μας. Κατέθεσαν την ψυχή τους, ήταν πολύ δύσκολο να μείνουμε συγκεντρωμένοι μετά την υπέρβαση με τη Μούρθια. Προετοιμάσαμε το παιχνίδι ουσιαστικά μόνο βίντεο και χωρίς προπόνηση. Απέναντι μας είχαμε μια πολύ έμπειρη ομάδα, που έφτασε στους 16 του BCL, με ποιοτικό ελληνικό κορμό και ξένους εγνωσμένης αξίας.

Το έλλειμμα ενέργειας φάνηκε από τα ριμπάουντ. Είναι το 6ο παιχνίδι σε 18 μέρες, που η ομάδα παίζει με τόση ένταση. Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση γιατί πρέπει να διαχειριστούμε και τις επιβάρυνση των παικτών μας και το ρίσκο που υπάρχει σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θέλω να υποκλιθώ στην κατάθεση ψυχής που έκαναν τα παιδιά. Ήταν κομβικής σημασίας η ώθηση που μας έδωσε ο κόσμος, όταν κάναμε την ανατροπή. Τίποτα δε θα γινόταν χωρίς αυτήν την ενέργεια.

Κρατάμε τη νίκη και συγκεντρωνόμαστε στο πολύ σπουδαίο παιχνίδι που έχουμε την Τετάρτη. Η Μούρθια πριν έρθει στο Παλατάκι, η Μούρθια είχε 10/11 νίκες και είχε χάσει μόνο από τη Βαλένθια. Πρέπει να κάνουμε προσαρμογές στο πλάνο μας, περιμένουμε μια δύσκολη ατμόσφαιρα εκεί».

Για τον Ταϊρί και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει: «Σίγουρα ήταν μια δύσκολη απόφαση. Ο Ταϊρί και λίγο πριν το παιχνίδι με τη Μύκονο ήταν αμφίβολος. Είχε μεγάλη επιθυμία να παίξει και τότε, όπως και σήμερα. Πρέπει να διαχειριστούμε το ρίσκο, ήταν φοβερή η καρδιά και η θέληση να παίξει. Αυτό λέει πολλά για το χαρακτήρα του παίκτη, αλλά όλοι οι παίκτες μας είναι έτσι.

Ο καθένας θυσιάζεται γι’ αυτόν που κάθεται δίπλα του, είμαι πολύ περήφανος που κοουτσάρω τέτοιους παίκτες. Δεν υπάρχει ανησυχία ενόψει Μούρθια, για τη συμμετοχή του. Υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση. Προσπαθήσαμε να τον ξεκουράσουμε γιατί το πρόγραμμα είναι καταιγιστικό. Θυσιάζεται πολύ και στην άμυνα».