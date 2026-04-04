Ξανθόπουλος: «Δείξαμε χαρακτήρα στο τέλος για άλλη μια φορά»

Το Περιστέρι επικράτησε του Κολοσσού με 87-83 με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση και στα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν καλοί, όπως είπε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη. Είναι η 13η νίκη μας στην Stoiximan GBL, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς, καθώς φτάσαμε σε αυτόν τον αριθμό νικών απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Ο Κολοσσός το έχει αποδείξει αυτό, ειδικά στον δεύτερο γύρο, όπου πριν από το παιχνίδι με τον Άρη είχε σημειώσει πέντε συνεχόμενες νίκες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Σίγουρα δεν ήμασταν καλοί. Δεν κάναμε αυτά που είχαμε πει. Γνωρίζαμε ότι ο Κολοσσός διαθέτει τεράστιο ταλέντο και έπρεπε να είμαστε καλύτερα "διαβασμένοι" πάνω στα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παίκτη τους. Θα έπρεπε να μην δεχτούμε καλάθια από τα δυνατά τους σημεία, όπως το "ένας εναντίον ενός" ή το "off-screen" παιχνίδι ορισμένων παικτών τους.

Δυστυχώς, από την αρχή του παιχνιδιού παρόλο που επιθετικά ήμασταν αρκετά καλοί φαινόταν ότι το ματς θα πήγαινε σε αυτόν τον ρυθμό. Ευτυχώς κερδίσαμε, αν και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε κερδίσει και ο Κολοσσός. Δείξαμε χαρακτήρα στο τέλος για άλλη μια φορά, βγάλαμε δύο-τρεις καλές φάσεις σε άμυνα και επίθεση, και ήρθε μια πολύ σημαντική νίκη.

Μπράβο στα παιδιά και συνεχίζουμε. Να ευχηθώ Καλό Πάσχα σε όλους με υγεία. Τώρα οι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν σωματικά και πνευματικά κι εμείς οι προπονητές, κυρίως πνευματικά, γιατί έρχονται δύο ακόμη παιχνίδια για να δούμε σε ποια θέση θα τερματίσουμε στο πρωτάθλημα».