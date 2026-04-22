Ξανθόπουλος: «Στον δεύτερο γύρο χάσαμε μόνο από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Μύκονο»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για τη νίκη επί του Άρη και την μέχρι τώρα πορεία του Περιστερίου.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του Περιστέρι - Άρης, έκανε έναν μίνι απολογισμό της πορείας της ομάδας του μέχρι στιγμής, τονίζοντας ότι στον δεύτερο γύρο, μόνο τρεις συλλόγους, με τους δύο εξ αυτών να είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη Τύπου:

«Για άλλη μια φορά πολλά μπράβο σε όλους. Παίκτες, προπονητές, ανθρώπους γύρω από την ομάδα που είναι πάντα εδώ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Τελείωσε η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL για μας, γιατί υπάρχει μια ακόμη αγωνιστική, αλλά έχουμε το ρεπό μας. Είναι απίστευτο και αξίζουν πολλά μπράβο, γιατί χάσαμε στο δεύτερο γύρο μόνο από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και το περασμένο Σάββατο από τη Μύκονο. Νομίζω δεν το περίμενε κανείς. Έχω ταλαιπωρήσει αρκετά και τα παιδιά και τους συνεργάτες μου και αξίζουν πολλά μπράβο σ’ αυτούς. Γιατί, ξέρετε λένε όλοι καλός προπονητής τώρα ο Βασίλης. Το θέμα είναι η δουλειά που βάζουμε και δεν την βάζω μόνος μου. Έχουμε δημιουργήσει όπως έχω πει πολλές φορές ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης, έχοντας χαμηλό μπάτζετ για τους παίκτες, ίσως, τους προπονητές με βάση αυτά που προσφέρουν, αλλά αυτά που προσφέρουν είναι εξαιτίας όλων των γύρω-γύρω και αξίζουν πολλά μπράβο στη διοίκηση, γιατί αυτά τα γύρω-γύρω είναι πολύ πλούσια! Είναι πολύ υψηλό μπάτζετ και όχι μόνο οικονομικό μπάτζετ, αλλά και συναισθηματικά μόνο και μόνο όταν βλέπεις τους ανθρώπους αυτούς να είναι πάντα δίπλα σου ακόμη και στη δύσκολη περίοδο που είχαμε, δημιουργεί από μόνο του ένα περιβάλλον όπως είπα και στην αρχή υψηλής απόδοσης.

Οπότε πολλά μπράβο σε όλους και συνεχίζουμε, να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας στα playoffs. Σίγουρα δεν θα είναι όπως καταλαβαίνετε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Επίσης αξίζουν πολλά μπράβο στην ομάδα μας γιατί αν προσέξατε σήμερα ο Άρης στο τέλος δεν πήγε για να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά για να κρατήσει τη διαφορά (σ.σ. το +5)! Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι γιατί ήταν η μόνη ομάδα και το λέω πραγματικά, το γράψαμε και μέσα στα παιδιά στα αποδυτήρια, ήταν η μόνη ομάδα που φέτος αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν τους είχαμε κερδίσει ποτέ. Ήταν η μόνη ομάδα. Και αυτό είπα στα παιδιά και τους άφησα ένα κενό τετραγωνάκι μέσα στα αποδυτήρια και όταν τελειώσαμε σηκώθηκε ο αρχηγός μας ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς και έβαλε ένα τικ. Γιατί για όλες τις άλλες ομάδες αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό υπήρχε αυτό το τικ. Και τους αξίζουν πάρα πολλά μπράβο».