Το Περιστέρι απώλεσε προβάδισμα 14 πόντων, όμως εν τέλει κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Άρη με 78-75 σε εξ αναβολής ματς για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το Περιστέρι πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Άρη με 78-73 και ανέβηκε στο 14-10 στην Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε ακόμη και στο +14, όμως ο Άρης επέστρεψε και πέρασε μπροστά, με τους Πρίγκιπες να βρίσκουν στο τέλος της λύσεις και να φτάνουν στην επικράτηση, όντας ψύχραιμοι στις βολές.

Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Περιστερίου στην Κανονική Διάρκεια της Stoiximan GBL, καθώς την 26η αγωνιστική έχει ρεπό.

Ο Νίκολς είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για το Περιστέρι, ενώ για τον Άρη, που υποχώρισε στο 13-10, Νούα και Τζόουνς είχαν από 19 πόντους.

Περιστέρι - Άρης: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 5-0 με Νίκολς και Καρντένας (3’), διατηρώντας μικρό προβάδισμα στα πρώτα λεπτά. Ο Άρης αντέδρασε με Νουά και Αντετοκούνμπο, φέρνοντας το ματς κοντά, πριν ισοφαρίσει ο Τζόουνς (11-11, 7’). Οι γηπεδούχοι απάντησαν με σερί 9-0, όμως οι Θεσσαλονικείς μείωσαν σε 21-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Περιστέρι είχε τον έλεγχο και έφτασε έως το +8 (39-31, 17’), αλλά ο Άρης επέστρεψε μειώνοντας σε 39-37 (19’). Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο στο 45-39.

Στην τρίτη περίοδο το Περιστέρι ξέφυγε με 14 πόντους (61-47, 26’), όμως ο Άρης αντέδρασε ξανά και μείωσε, με την περίοδο να κλείνει στο 63-61.

Στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά (65-69, 35’), αλλά το Περιστέρι βρήκε λύσεις με Νίκολς και Καρντένας (73-69, 39’). Στο φινάλε το ματς έγινε θρίλερ, με τους γηπεδούχους να κρατούν το προβάδισμα και να παίρνουν τη νίκη με 78-75.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-39, 63-61, 78-75

Peristeri Betsson – Coach: V. Xanthopoulos | Assistant: C. Stefanidis No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 0 T. Nichols SG 31:42 21 8-15 53 6-10 60 2-5 40 3-3 100 1 4 5 5 2 3 0 1 2 7 18 25 1 A. Cardenas PG 27:44 13 5-13 38 5-10 50 0-3 0 3-3 100 0 4 4 7 0 1 0 1 4 2 19 17 2 J. Van Tubbergen SF 28:13 13 6-10 60 6-8 75 0-2 0 1-2 50 1 6 7 4 2 0 1 1 2 3 9 18 14 D. Kaklamanakis C 19:13 3 1-2 50 1-2 50 0-0 0 1-2 50 2 2 4 0 2 1 0 0 2 2 -10 4 33 V. Jankovic (C) PF 13:33 4 2-3 66 2-2 100 0-1 0 0-0 0 1 2 3 3 2 0 0 0 1 1 4 7 BENCH 3 J. Petrakis C 1:40 3 1-1 100 0-0 0 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 O. Payne C 20:26 6 3-5 60 3-5 60 0-0 0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 3 0 11 8 5 J. Ittounas SF 3:57 0 0-2 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -2 7 V. Mouratos PG 12:40 3 1-3 33 1-2 50 0-1 0 1-2 50 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 -15 2 22 C. Harris SG 16:22 4 1-3 33 1-1 100 0-2 0 2-2 100 1 1 2 1 3 0 0 0 1 3 -11 2 23 K. Papadakis PG 7:24 3 1-3 33 0-2 0 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -9 -1 25 W. Carius SF 17:07 5 1-3 33 0-1 0 1-2 50 2-4 50 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 1 3 TEAM TOTALS 78 30-63 47 25-44 56 5-19 26 13-18 72 9 25 34 22 13 5 2 4 22 22 90 Team Stats: Points from turnovers: 24 | Paint: 44 | Second chance: 2 | Fast break: 11 | Bench: 24 | Biggest lead: 14 | Run: 9