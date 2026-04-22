Περιστέρι - Άρης 78-75: Έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε

Το Περιστέρι απώλεσε προβάδισμα 14 πόντων, όμως εν τέλει κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Άρη με 78-75 σε εξ αναβολής ματς για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε ακόμη και στο +14, όμως ο Άρης επέστρεψε και πέρασε μπροστά, με τους Πρίγκιπες να βρίσκουν στο τέλος της λύσεις και να φτάνουν στην επικράτηση, όντας ψύχραιμοι στις βολές.

Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Περιστερίου στην Κανονική Διάρκεια της Stoiximan GBL, καθώς την 26η αγωνιστική έχει ρεπό.

Ο Νίκολς είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για το Περιστέρι, ενώ για τον Άρη, που υποχώρισε στο 13-10, Νούα και Τζόουνς είχαν από 19 πόντους.

 

Περιστέρι - Άρης: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 5-0 με Νίκολς και Καρντένας (3’), διατηρώντας μικρό προβάδισμα στα πρώτα λεπτά. Ο Άρης αντέδρασε με Νουά και Αντετοκούνμπο, φέρνοντας το ματς κοντά, πριν ισοφαρίσει ο Τζόουνς (11-11, 7’). Οι γηπεδούχοι απάντησαν με σερί 9-0, όμως οι Θεσσαλονικείς μείωσαν σε 21-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Περιστέρι είχε τον έλεγχο και έφτασε έως το +8 (39-31, 17’), αλλά ο Άρης επέστρεψε μειώνοντας σε 39-37 (19’). Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο στο 45-39.

Στην τρίτη περίοδο το Περιστέρι ξέφυγε με 14 πόντους (61-47, 26’), όμως ο Άρης αντέδρασε ξανά και μείωσε, με την περίοδο να κλείνει στο 63-61.

Στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά (65-69, 35’), αλλά το Περιστέρι βρήκε λύσεις με Νίκολς και Καρντένας (73-69, 39’). Στο φινάλε το ματς έγινε θρίλερ, με τους γηπεδούχους να κρατούν το προβάδισμα και να παίρνουν τη νίκη με 78-75.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-39, 63-61, 78-75

Peristeri Betsson – Coach: V. Xanthopoulos | Assistant: C. Stefanidis
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls On+/-Index
STARTERS
0T. NicholsSG31:42218-15536-10602-5403-310014552301271825
1A. CardenasPG27:44135-13385-10500-303-310004470101421917
2J. Van TubbergenSF28:13136-10606-8750-201-2501674201123918
14D. KaklamanakisC19:1331-2501-2500-001-2502240210022-104
33V. Jankovic (C)PF13:3342-3662-21000-100-00123320001147
BENCH
3J. PetrakisC1:4031-11000-001-11000-00000000001003
4O. PayneC20:2663-5603-5600-000-001121001130118
5J. IttounasSF3:5700-200-100-100-000000000010-2-2
7V. MouratosPG12:4031-3331-2500-101-2500111000022-152
22C. HarrisSG16:2241-3331-11000-202-21001121300013-112
23K. PapadakisPG7:2431-3330-201-11000-000000200000-9-1
25W. CariusSF17:0751-3330-101-2502-450112000003213
TEAM TOTALS7830-634725-44565-192613-1872925342213524222290
Team Stats: Points from turnovers: 24 | Paint: 44 | Second chance: 2 | Fast break: 11 | Bench: 24 | Biggest lead: 14 | Run: 9

Aris Thessaloniki Betsson – Coach: I. Milicic | Assistant: D. Aggelou
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls On+/-Index
STARTERS
0E. Mitrou-LongPG30:38176-14426-9660-505-6830223211015-1113
5A. NouaPF31:12196-12505-8621-4256-61001120300025-912
13L. Bochoridis (C)SG15:4031-3330-001-3330-000441001030-87
25R. HarrellSF22:0521-5201-2500-300-00066000004124
37K. AntetokounmpoC18:2421-3331-3330-000-202461312151-55
BENCH
1C. ChatzilamprouSG0:0000-000-000-000-00000000000000
3B. JonesSG30:06196-10604-6662-4505-51000336420035-422
9M. TsairelisPF0:0000-000-000-000-00000000000000
10J. ForresterPF16:5973-4753-4750-001-2505160010025412
11S. PoylianitisSG16:4900-200-100-100-001011110120100
16V. PourlidasSG0:0000-000-000-000-00000000000000
98A. KulbokaPF18:0862-9220-002-9220-00033320001063
TEAM TOTALS7526-624120-33606-292017-21801227391517642232282
Team Stats: Points from turnovers: 16 | Paint: 34 | Second chance: 11 | Fast break: 24 | Bench: 32 | Biggest lead: 4 | Run: 14
     

