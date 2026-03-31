Κράξιμο του Ντίξον στον Άταμαν: «Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα»
Στο στόχαστρο του Μπόμπι Ντίξον βρέθηκε ο Εργκίν Άταμαν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την Δευτέρα το βράδυ. Οι δυο τους ήταν αντίπαλοι στην Τουρκία, όταν ο τεχνικός του «τριφυλλιού» ήταν στον πάγκο της Εφές και ο παλαίμαχος γκαρντ αγωνιζόταν στην Φενέρμπαχτσε.
Ο 42χρονος πλέον Αμερικανός με Τουρκικό διαβατήριο, προφανώς είδε τον αγώνα στο T-Center Athens και σχολίασε τις διαμαρτυρίες του Εργκίν Αταμάν για την διαιτησία, λέγοντας...
«Κλαίει πολύ, πάντα είναι πρόβλημα όταν δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Πρέπει να γίνει καλύτερος προπονητής».
