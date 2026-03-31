Ολυμπιακός για Λαρεντζάκη: «Πρώτα «χτύπησε» η κόμπρα και μετά… χτυπήθηκε»
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν κομβικός στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάνοντας ένα σπουδαίο ματς.
Με τον Φουρνιέ τιμωρημένο και τον Ντόρσεϊ να αποβάλεται, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε χρόνο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και έδειξε να είναι έτοιμος από καιρό, έχοντας 12 πόντους με 3/6 τρίποντα και 6 ασίστ, κάνοντας μεγάλη ζημιά στην πράσινη άμυνα.
Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του με ένα... φατούρο, το οποίο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απαθανάτισε με την κάμερα.
Μάλιστα ανέβασε το σχετικό βίντεο με την περιγραφή να αναφέρει πως «Πρώτα «χτύπησε» η κόμπρα και μετά… χτυπήθηκε»!
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τον Λαρεντζάκη:
