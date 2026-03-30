Όλα όσα έγραψαν στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές του ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Μετά από ένα ντέρμπι... επεισοδιακό, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού (94-101), σε ένα ματς βέβαια που οι διαιτητές είχαν... αρκετή δουλειά.

Πέραν της διπλής αποβολής των Ναν και Ντόρσεϊ και των τεχνικών ποινών σε Λεσόρ και Άταμαν, στο φύλλο αγώνα είχαν αρκετά ακόμη πράγματα να γράψουν οι διαιτητές.

Συγκεκριμένα, στο φύλλο αγώνα του ντέρμπι γράφτηκαν 4 υβριστικά συνθήματα και 4 προειδοποιήσεις. Παρόλα αυτά, δεν γράφτηκε το σύνθημα κατά του σάσα Βεζένκοβ, όπως αναφέρουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.