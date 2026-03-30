Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το φύλλο αγώνα του ντέρμπι
Μετά από ένα ντέρμπι... επεισοδιακό, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού (94-101), σε ένα ματς βέβαια που οι διαιτητές είχαν... αρκετή δουλειά.
Πέραν της διπλής αποβολής των Ναν και Ντόρσεϊ και των τεχνικών ποινών σε Λεσόρ και Άταμαν, στο φύλλο αγώνα είχαν αρκετά ακόμη πράγματα να γράψουν οι διαιτητές.
Συγκεκριμένα, στο φύλλο αγώνα του ντέρμπι γράφτηκαν 4 υβριστικά συνθήματα και 4 προειδοποιήσεις. Παρόλα αυτά, δεν γράφτηκε το σύνθημα κατά του σάσα Βεζένκοβ, όπως αναφέρουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.