Σορτς: «Όταν φοράς αυτή τη φανέλα έχεις πάντα υπερηφάνεια και πολλή πίεση»

Για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, καθώς και για τα ερχόμενα παιχνίδια των «πρασίνων» στη EuroLeague, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Τι Τζέι Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 94-101, με τον Τι Τζέι Σορτς στις δηλώσεις του να αναφέρεται, τόσο στην αναμέτρηση, όσο και στους «τελικούς» που ακολουθούν για την ομάδα του.

Επίσης ο Σορτς μίλησε και για την αποβολή του Κέντρικ Ναν, ενώ τόνισε πως βλέπει τη βαθμολογία της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τι Τζέι Σορτς:

«Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα έχεις πάντα υπερηφάνεια και πολλή πίεση. Πρέπει να βγαίνεις εκεί έξω και να παίζεις. Δεν ήταν ένα κανονικό παιχνίδι και με την αποβολή του Ναν και τις απουσίες που είχαμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, πρέπει να τα δίνεις όλα».

Σχετικά με την αποβολή του Ναν: «Έπρεπε να βρούμε ξανά τη συγκέντρωσή μας γιατί είχαμε έντονα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Ο Ναν μας έδωσε κίνητρο στα αποδυτήρια, μας έλεγε να βγάλουμε ενέργεια. Το είδα ως ευκαιρία να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα. Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να είμαστε δυνατοί πνευματικά στο παιχνίδι».

Σχετικά με τα παιχνίδια και την βαθμολογία στην EuroLeague: «Έχουμε έναν ακόμα ‘’τελικό’’ μπροστά μας. Είμαι σίγουρος πως θα είναι ακόμα ένα δύσκολο ματς με τη Χάποελ, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έλεγα ψέματα πως δε βλέπω τις βαθμολογίες. Ξέρουμε τι γίνεται, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μάχες, θέλουμε νίκες για να φτάσουμε στα πλέι οφ και από εκεί θα συνεχίσουμε».