Μπαρτζώκας: «Είμαστε χωρίς καμία αμφιβολία η καλύτερη ομάδα της regular season»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με την εικόνα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας να απονείμει τα εύσημα στους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Ένα παιχνίδι που το διακίβευμα δεν ήταν μεγάλο, ίσως μόνο το γόητρο. Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των δύο ομάδων δημιούργησαν ένα παιχνίδι με ένταση. Οι άμυνες δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, όπως δείχνει και το τελικό σκορ. Ελέγξαμε το παιχνίδι στην μεγαλύτερη διάρκειά του, πήραμε μεγάλες διαφορές διψήφιες, απλώς στο τέλος σβήσαμε λίγο, ίσως και απόρροια του γεγονότος πως χάσαμε τον Ντόρσεϊ και μείναμε με ακόμη λιγότερους χειριστές. Παιδιά που κλήθηκαν από τον πάγκο, παρά το γεγονός πως δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, βοήθησαν σημαντικά, όπως ο Λαρεντζάκης. Το ότι σκοράραμε 100 πόντους, είχαμε 25 ασίστ και εν τέλει κερδίσαμε, με κάνει να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στην ομάδα. Είμαστε χωρίς καμία αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στην regular season. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και καλή συνέχεια».