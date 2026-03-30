Γιαννακόπουλος: «32 αγωνιστικές και 2 εκατομμύρια στον Ναν, 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με νέο story, σχολίασε τη σύρραξη στο Telekom Center Athens και το περιστατικό που οδήγησε στην αποβολή των Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Τα αίματα άναψαν στο Telekom Center Athens, όταν, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήρθαν κεφάλι με κεφάλι, με τη φανέλα του Ντόρσεϊ να σκίζεται από τον Ματίας Λεσόρ.

Μετά το τέλος του ντέρμπι και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με story στο Instagram: «Πρωταπριλιάτικο. 32 αγωνιστικές και 2 εκατομμύρια στον Ναν. 4 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών για την ομάδα και μια μέρα νηστικός ο Φρι. 3 φορές να πει συγγνώμη και 1.000 ευρώ ο Ντόρσεϊ».

Νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε δημόσια κατά των διαιτητών, της μετάδοσης της ΕΡΤ και του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ούτε στα αδιάφορα ματς ρε Λιόλιο; Ε ρε και να πέσουμε μαζί στα πλέι οφ στην Ευρωλίγκα!»