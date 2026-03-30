Γιαννακόπουλος: «Ούτε στα αδιάφορα ματς ρε Λιόλιο; Ε ρε και να πέσουμε μαζί στα πλέι οφ στην Ευρωλίγκα!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με συνεχόμενα stories στο Instagram, έβαλε κατά της ΕΡΤ, της διαιτησίας, της ΕΟΚ και του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου!

Το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής στο Telekom Center Athens, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ήταν σε εξέλιξη, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να σχολιάζει, με συνεχόμενα stories, τις διαιτητικές αποφάσεις και τη μετάδοση της ΕΡΤ.

«Δεν την έχετε στην ΕΡΤ τη φάση; Α, την έχετε τελικά; Τίποτα... Τίποτα... Εσείς άποψη έχετε; Αν ήταν φάουλ; Δεν έχετε, ε; Κρατική ελληνική τηλεόραση. Ερυθρόλευκη. Εννοείται δεν ήταν φλόπινγκ, σωστά... Δεν πρέπει να τα βλέπω τα ματς. Έναν χρόνο τιμωρία. Λήγει σε λίγες μέρες. Αν ξεκινήσουμε έτσι... Θα ξαναμπούμε στο γήπεδο το '35. Ούτε δηλαδή σε αδιάφορο ματς; Τρεις πόντους μπροστά είναι στη βαθμολογία. Ούτε στα αδιάφορα ματς ρε Λιόλιο; Επίδειξη δύναμης; Για να δούμε πότε θα αποφασίσει να βγει ο άλλος να μιλήσει. Το φάουλ στον Όσμαν στην ΕΡΤ εννοείται δεν το είδατε. Οι διαιτητές δεν το είδανε; Να το κόψουμε εντελώς το μπάσκετ; Ούτε στην τηλεόραση να μην το βλέπουμε; Ε ρε και να πέσουμε μαζί στα πλέι οφ στην Ευρωλίγκα! Ε ρε και να γίνει κανένα γέλιο τέτοιο! Χωρίς Χουάντσο, χωρίς Γκραντ, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Χέιζ-Ντέιβις. Εσείς πάλι με οκτώ, έτσι»;

Κι όλα αυτά, ενώ τα αίματα άναψαν, με τον Κέντρικ Ναν και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πιάνονται στα χέρια λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου! Τότε, μπλέχτηκε και ο Ματίας Λεσόρ στη σύρραξη που δημιουργήθηκε.