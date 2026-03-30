Παναθηναϊκός για καταγγελία Ολυμπιακού: «Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφέρει την αθλιότητα»

Μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση και απάντησε στις καταγγελίες που έκανε η ομάδα του Πειραιά.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν, λέγοντας πως «θέλει θράσος χωρίς όρια για την ομάδα που περιφέρει την αθλιότητα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Αλήθεια, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός θα σχολιάσουν ποτέ τα εμετικά, κατάπτυστα συνθήματα που ακούγονται σε κάθε αγώνα στο ΣΕΦ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της κόρης του; Μήπως αυτά κατά του Κώστα Σλούκα και της συζύγου του ή κατά του Εργκίν Αταμαν; Μάλλον ποτέ! Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφέρει την αθλιότητα».