Ολυμπιακός: «Άνθρωπος που συνοδεύει τους διαιτητές είπε στον Μπαρτζώκα «Φύγε από εδώ ρε μ@@@κα»

Επεισοδιακό είναι το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να καταγγέλλει εξύβριση κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο τέλος του ημιχρόνου ο κόουτς Μπαρτζώκας πήγε να μιλήσει στους διαιτητές και άνθρωπος που τους συνοδεύει του είπε : «Φύγε από δω ρε μ@@@κα».

Παράλληλα, καταγγέλλει πως «Οπαδοί από τα court μπαίνουν στο παρκέ και παρά το γεγονός ότι ζητάμε να αποχωρήσουν δεν έχει βγει κανένας», ενώ αναφέρουν ακόμη πως «Εμετικά συνθήματα εναντίον των Βεζένκοβ, Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα. Να δούμε πόσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνος»