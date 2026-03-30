Με περίπου πέντε λεπτά να μένουν για το φινάλε της πρώτης περιόδου του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, ο Εργκίν Άταμαν χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.

Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό «μάχονται» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens, σε ένα ντέρμπι χωρίς βαθμολογική σημασία, αλλά πάντα με το κίνητρο του γοήτρου.

Αυτό φάνηκε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να μπαίνουν πολύ δυναμικά στο ματς με ανάγκη να κυριαρχήσουν, ενώ οι επαφές ήταν έντονες. Μάλιστα, με 5'19" να απομένουν για το φινάλε της πρώτης περιόδου, ο Εργκίν Άταμαν διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για φάουλ που θεώρησε ότι δεν δόθηκε στον Τσέντι Όσμαν με αποτέλεσμα να χρεωθεί με τεχνική ποινή.