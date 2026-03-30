Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποδοκιμάστηκε ο Φουρνιέ κι εκείνος χαιρέτησε την εξέδρα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00, ΕΡΤ2, live Gazzetta) σε ένα ακόμη... επεισόδιο της αιώνιας κόντρας, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στο 20-0 και τους «πράσινους» να ακολουθούν στο 17-4 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL.
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής, λόγω τιμωρίας, όμως ακολούθησε την ομάδα του μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του που δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια των Πειραιωτών.
Κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens, ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κι εκείνος γελώντας απάντησε χαιρετώντας την εξέδρα.
