Παπαθεοδώρου: «Είμαστε εδώ, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την αρχή της χρονιάς»

Το Μαρούσι επικράτησε του Ηρακλή με 72-91 στο «Ιβανώφειο» με τον Ηλία Παπαθεοδώρου στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη σημαντικότητα της νίκης.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του κέρδισε δίκαια, ενώ μίλησε και για τους «τελικούς» που ακολουθούν για το Μαρούσι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου:

«Είναι μία καλή νίκη για εμάς, σημαντική νίκη. Ελέγξαμε το παιχνίδι μετά το δεύτερο δεκάλεπτο και το κερδίσαμε απόλυτα δίκαια. Είναι μία σημαντική νίκη, πέρα από το βαθμολογικό, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος μέσα από όλα αυτά που βιώνουμε να είμαστε δυνατοί, να είμαστε ενωμένοι και να διεκδικούμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Είναι περισσότερο θέμα ψυχής, καρδίας και ενότητας και λιγότερο μπάσκετ».

Για τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα και την δεύτερη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα: «Αυτό επισημαίνω. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, είμαστε ζωντανοί παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την αρχή της χρονιάς».

Για το αν ακολουθούν άλλοι τρεις τελικοί: «Για εμάς άλλοι δύο, δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε και έναν τρίτο».