Ο Εβάν Φουρνιέ είναι τιμωρημένος και δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον ηγέτη του Ολυμπιακού από το να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας και των συμπαικτών του.

Η τιμωρία του δεν του επέτρεψε να δώσει το παρών στην αναμέτρηση απέναντι στον Αιώνιο αντίπαλο, όμως εκείνος, ακολούθησε την αποστολή και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι με πολιτικά, στηρίζοντας έστω ψυχολογικά την ομάδα του.

Με αυτό τον τρόπο ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως πρόκειται για μια ηγετική φυσιογνωμία, που είναι πάντα εκεί για την ομάδα του, ακόμη και αν αυτό που μπορεί να προσφέρει δεν είναι το υπέρμετρο ταλέντο του στο παρκέ.

Φυσικά ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίσει και με τις στυλιστικές επιλογές του, καθώς έφτασε στο T-Center με λευκό μπλουζάκι, καπέλο και φούτερ στην πλάτη του.