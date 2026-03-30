Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ δίπλα στην ομάδα του για το ντέρμπι
Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ντέρμπι του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως δεν θα μπορούσε να μην είναι δίπλα στην ομάδα και τους συμπαίκτες του.
Η τιμωρία του δεν του επέτρεψε να δώσει το παρών στην αναμέτρηση απέναντι στον Αιώνιο αντίπαλο, όμως εκείνος, ακολούθησε την αποστολή και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι με πολιτικά, στηρίζοντας έστω ψυχολογικά την ομάδα του.
Με αυτό τον τρόπο ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως πρόκειται για μια ηγετική φυσιογνωμία, που είναι πάντα εκεί για την ομάδα του, ακόμη και αν αυτό που μπορεί να προσφέρει δεν είναι το υπέρμετρο ταλέντο του στο παρκέ.
Φυσικά ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίσει και με τις στυλιστικές επιλογές του, καθώς έφτασε στο T-Center με λευκό μπλουζάκι, καπέλο και φούτερ στην πλάτη του.
Το βίντεο της άφιξης του Ολύμπιακού με τον... στυλάτο Εβάν Φουρνιέ:
🔴⚪️ Η άφιξη του Ολυμπιακού στο T-Center.#olympiacosbc pic.twitter.com/po36YL7dk4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.