Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του ντέρμπι
Το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ακι Ολυμπιακό είναι προ των πυλών, με τους διαιτητές να γίνονται γνωστοί, λίγο πριν το τζάμπολ.
Συγκεκριμένα, περίπου 2 ώρες πριν το τζάμπολ, ΚΕΔ και ΕΟΚ γνωστοποίησαν τα ονόματα των τριών διαιτητών που θα αναλάβουν να σφυρίξουν στη μεγάλη αναμέτρηση του T-Center.
Πρόκειται για τους Τηγάνη, Αγραφιώτη και Μαρινάκη, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διαιτητεύσουν το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Αναλυτικά:
Telekom Center Athens 19.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός Τηγάνης-Αγραφιώτης-Μαρινάκης (Νιγάννης-Παυλόπουλος)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.