Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ.

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ακι Ολυμπιακό είναι προ των πυλών, με τους διαιτητές να γίνονται γνωστοί, λίγο πριν το τζάμπολ.

Συγκεκριμένα, περίπου 2 ώρες πριν το τζάμπολ, ΚΕΔ και ΕΟΚ γνωστοποίησαν τα ονόματα των τριών διαιτητών που θα αναλάβουν να σφυρίξουν στη μεγάλη αναμέτρηση του T-Center.

Πρόκειται για τους Τηγάνη, Αγραφιώτη και Μαρινάκη, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διαιτητεύσουν το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά:

Telekom Center Athens 19.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός Τηγάνης-Αγραφιώτης-Μαρινάκης (Νιγάννης-Παυλόπουλος)