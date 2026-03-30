Αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL. Οι πράσινοι δήλωσαν τον Νεοκλή Αβδάλα στο ελληνικό πρωτάθλημα..

Όπως πληροφορηθήκατε από το Gazzetta έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Eπόμενο υποχρέωση για τον Παναθηναϊκό απόψε (19:00) κόντρα στον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για τη Stoiximan GBL. Ο Αβδάλας έχει και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, κάτι που σημαίνει πως σύντομα θα επιστρέψει στις ΗΠΑ για να ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο σπουδών του.

Στη συνέχεια θα κάνει προπονήσεις στις ΗΠΑ για να αποφασίσει αν θα επιλέξει τον δρόμο του draft ή θα πάει σε άλλο κολέγιο. Υπενθυμίζουμε ότι ο «Neo» μπήκε στο transfer portal (7-21 Απρίλη), προκειμένου να ψαχτεί για να αλλάξει κολέγιο.

Ο Έλληνας περιφερειακός μέτρησε φέτος 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα του Virginia Tech.