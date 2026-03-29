Στο ημίχρονο του Ηρακλής - Μαρούσι ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στις βολές που είχαν δοθεί στις δύο ομάδες μέχρι εκείνο το σημείο.

Στο Ιβανώφειο, το Μαρούσι δοκιμάζεται απέναντι στον Ηρακλή στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στις βολές που παραχώρησε η ομάδα του στο πρώτο μέρος, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να περιοριστεί αυτό το στοιχείο, για να μη σημειωθεί νέο ρεκόρ εις βάρος της.

Η δήλωση του Ηλία Παπαθεοδώρου

«Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ελέγχουμε το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πρέπει όμως να ελέγξουμε και το αμυντικό ριμπάουντ και να μη δημιουργήσουμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές, όπως πάει να δημιουργηθεί».