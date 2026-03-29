Παπαθεοδώρου: «Να μη δημιουργήσουμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές»
Στο Ιβανώφειο, το Μαρούσι δοκιμάζεται απέναντι στον Ηρακλή στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στις βολές που παραχώρησε η ομάδα του στο πρώτο μέρος, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να περιοριστεί αυτό το στοιχείο, για να μη σημειωθεί νέο ρεκόρ εις βάρος της.
Η δήλωση του Ηλία Παπαθεοδώρου
«Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ελέγχουμε το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πρέπει όμως να ελέγξουμε και το αμυντικό ριμπάουντ και να μη δημιουργήσουμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές, όπως πάει να δημιουργηθεί».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.