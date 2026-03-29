Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε τον Πανιώνιο με ποινή μιας αγωνιστικής, λόγω υβριστικών συνθημάτων.

Ποινής μίας αγωνιστικής επιβλήθηκε στον Πανιώνιο, λόγω υβριστικών συνθημάτων που ακούστηκαν στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στους «πράσινους», σύμφωνα με τον αθλητικό δικαστή συμπληρώθηκαν πέντε επιπλήξεις για υβριστικά συνθήματα και αυτός έχει ως αποτέλεσμα οι «κυανέρυθροι» να πληρώσουν πρόστιμο της τάξεως των 4.000 ευρώ, καθώς και ποινή μίας αγωνιστικής.

Αυτό σημαίνει πως η ερχόμενη αναμέτρηση του Πανιωνίου κόντρα στον Ηρακλή (04/04, 16:00) θα γίνει χωρίς θεατές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) ποινή της διεξαγωγής εντός έδρας αγώνα της χωρίς την παρουσία θεατών για μία (1) αγωνιστική ημέρα και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ΕΥΡΩ, (άρθρο 30 παρ. 1 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος)»