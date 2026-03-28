Ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά την ήττα της ΑΕΚ από το Περιστέρι, έκλεισε για αρκετή ώρα τους παίκτες του στα αποδυτήρια για να τους μιλήσει.

Εξαιρετικό ήταν το Περιστέρι μέσα στη SUNEL Arena επί της αγνώριστης ΑΕΚ (για 35 λεπτά). Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 74-64 του συνόλου του Σάκοτα. Στο 12-9 πήγαν οι φιλοξενούμενοι, στο 16-7 έπεσε η Βασίλισσα.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα κράτησε τους παίκτες του στα αποδυτήρια για αρκετή ώρα προκειμένου να τους μιλήσει για την εικόνα της ομάδας απέναντι στους Περιστεριώτες.

Αυτό είναι κάτι που συνηθίζει ο προπονητής της Ένωσης να πράττει μετά από ήττες, αλλά τώρα το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο δεδομένου των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που ακολουθούν. Ο ίδιος ο Σάκοτα ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του ματς: «Μπήκαμε πολύ χαλαρά στο παιχνίδι. Όταν ζόρισαν τα πράγματα ήταν πολύ αργά. Βιαστήκαμε να κάνουμε επιθέσεις, δεν είχαμε υπομονή. Αμυντικά σταθήκαμε καλά, αλλά επιθετικά ήμασταν τραγικοί. Δεν ήμασταν καθόλου ομάδα σήμερα και έγινε αυτό που φοβόμουν.

Συγχαρητήρια στο Περιστέρι, το μυαλό μας δεν ήταν στο παιχνίδι. Κάθε ήττα είναι μάθημα. Αν περπατάς μπορεί να χάσεις και με 20 πόντους. Ήταν ένα κακό παιχνίδι και συνεχίζουμε».