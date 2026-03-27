Σάκοτα για Ξανθόπουλο: «Κάνει πολύ καλή δουλειά στο Περιστέρι, συγχαρητήρια»

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για την αναμέτρηση με το Περιστέρι, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (28/03), στις 18:15, στη SUNEL Arena, για τη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Είχαμε πει, ότι τα εντός έδρας ματς με Ηρακλή και Περιστέρι είναι τα πιο σημαντικά σ’ αυτή την περίοδο, σχετικά με την τελική κατάταξη στην κανονική διάρκεια του ελληνικού Πρωταθλήματος. Οπότε και το ματς αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμάς.

Το Περιστέρι έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα, που παλεύει εντός και εκτός έδρας, απέναντι και σε θεωρητικά πιο καλούς αντιπάλους του. Το απέδειξε, κερδίζοντας ακόμη και ομάδες ACB, παρότι το Περιστέρι ήταν ξεκάθαρο αουτσάιντερ, και πραγματοποίησε μία πολύ καλή πορεία στο FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι είναι άξια και πολύ καλά στημένη ομάδα. Ο Βασίλης (Ξανθόπουλος) κάνει πολύ καλή δουλειά. Αξιοποιεί όλους τους παίκτες του. Συγχαρητήρια στον Βασίλη, αλλά και την ομάδα του για την πορεία τους. Θα είναι δύσκολο ματς. Θέλω να πιστεύω, ωστόσο, ότι θα είμαστε σε καλή φόρμα. Οι παίκτες μας, που είχαν τραυματισμούς σιγά σιγά βρίσκουν το ρυθμό τους. Πιστεύω, θα γίνει αύριο ένα ενδιαφέρον ματς».