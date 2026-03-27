Τα ματς του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό και του Άρη με την ΑΕΚ της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ορίστηκαν σε άλλη ώρα.

Kατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο αγώνας με τον Προμηθέα της 24ης αγωνιστικής, θα διεξαχθεί το Σάββατο 04 Απριλίου και ώρα 18:15 αντί για την Κυριακή 05 Απριλίου και ώρα 16:00, με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αλλαγή ώρας έχουμε και στο Άρης - ΑΕΚ. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 04 Απριλίου στις 16:00 αντί για τις 18:15, προκειμένου να μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ.