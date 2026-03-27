Οι Έφηβοι της ΑΕΚ κατέκτησαν το πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ θα τους τιμήσει στο ματς με το Περιστέρι (28/3, 18:15).

Οι Έφηβοι της ΑΕΚ έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, έκαναν την ανατροπή και πήραν το πρωτάθλημα της Α' ΈΣΚΑ, αφού επικράτησαν με 71-69 στον τελικό κόντρα στο Περιστέρι σε μια πραγματική ματσάρα.

Άλλη μια σπουδαία επιτυχία για την Ακαδημία της Ένωσης, εκεί όπου γίνεται σπουδαία δουλειά, προχωρά με σταθερά βήματα και τα αποτελέσματα φαίνονται στο γήπεδο.

Μάλιστα στα επινίκια συμμετείχε και ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος που είχε το συναπάντημα του και πέρασε όμορφες στιγμές μαζί τους.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως λίγο πριν από την έναρξη του ματς με το Περιστέρι το Σάββατο (18:15) , οι παίκτες της ανδρικής ομάδας της ΑΕΚ πρόκειται να τιμήσουν την Ομάδα Εφήβων της ΑΕΚ ΒC ACADEMY, για το Πρωτάθλημα της Α΄Κατηγορίας ΕΣΚΑ που κατέκτησαν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ

Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας», με αντίπαλο το Περιστέρι .

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL, αύριο (Σάββατο, 28/03), στις 18:15, στη SUNEL Arena.

Λίγο πριν από την έναρξη του ματς, η ΑΕΚ BC και οι αθλητές της Ομάδας των Ανδρών πρόκειται να τιμήσουν την Ομάδα Εφήβων της ΑΕΚ ΒC ACADEMY, η οποία την περασμένη Τρίτη νίκησε στον Τελικό το Περιστέρι και κατέκτησε πανάξια το Πρωτάθλημα της Α΄Κατηγορίας ΕΣΚΑ.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι οπαδοί της Ομάδας μας να σπεύσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο Γήπεδο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σεμνή «τελετή» και για να χειροκροτήσουν τα Αετόπουλά μας.

