Ο Άρης μετρά έξι συνεχόμενες νίκες στην GBL Basketleague και θέλει να διευρύνει το σερί αντιμετωπίζοντας (28/3, 16:00) τον Κολοσσό στη Ρόδο. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Μπράις Τζόουνς, Στέλιος Πουλιανίτης αλλά μόνο ο πρώτος έχει πιθανότητες συμμετοχής. Για την ακρίβεια, η τελική απόφαση θα παρθεί στην προθέρμανση του αγώνα. Αντιθέτως, ο Στέλιος Πουλιανίτης δεν υπολογίζεται από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Το ίδιο ισχύει και για τον Βασίλη Καζαμία ο οποίος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη καθώς αντιμετωπίσει οστικό οίδημα.

«Ο Κολοσσός, με τις προσθήκες που έκανε μεσούσης της σεζόν, έχει αλλάξει πρόσωπο κι αυτό φαίνεται τόσο από το σερί νικών του, όσο και από τις επιθετικές επιδόσεις του, αφού στα τελευταία τρία ματς μετρά 99.3 πόντους κατά μέσο όρο. Εμείς προερχόμαστε από ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων και βρισκόμαστε σε καλό μομέντουμ. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε την ευκαιρία για περισσότερες προπονήσεις, κάτι που μας έχει βοηθήσει. Για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε στη Ρόδο, πρέπει να βγάλουμε την αμυντική ενέργεια που είχαμε στους τελευταίους αγώνες και να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να κάνει το επιθετικό παιχνίδι του. Ο έλεγχος των ριμπάουντ θα παίξει επίσης καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης», δήλωσε ο Χρήστος Χασανίδης, συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.