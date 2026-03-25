Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και για το χειρουργείο του Ρέι.

Η Μύκονος ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ωστόσο ο προπονητής της ομάδας Βαγγέλης Ζιάγκος πρώτα απ’ όλα αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ρέι που δεν αγωνίστηκε και την Πέμπτη (26/3) θα χειρουργηθεί στο γόνατο (αρθροσκόπηση).

«Πριν αναφερθώ στο αγωνιστικό κομμάτι, θα ήθελα να δώσω τις ευχές όλων μας στον Κέντρικ Ρέι, ο οποίος αύριο περνάει την πόρτα του χειρουργείου. Του ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και καλή επάνοδο. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη και την ωραία εμφάνιση. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και του ευχόμαστε να φέρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ελλάδα» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Μυκόνου, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Και ο Βαγγέλης Ζιάγκος, συνέχισε: «Εμείς δηλώσαμε μετά την τελευταία και πολύ σημαντική νίκη επί του Αμαρουσίου, που μας έδωσε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία, που ήταν ο μεγάλος στόχος της ομάδας για φέτος, ότι στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές η Μύκονος Betsson θα συνεχίσει να αγωνίζεται, θα συνεχίσει να παλεύει, να παίζει όσο πιο ανταγωνιστικά μπορεί και να κλείσει τη σεζόν με τον τρόπο που πραγματικά μας αξίζει.

Νομίζω ότι αυτή τη δήλωση κάναμε και σήμερα, αυτή αποτυπώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα αγωνίστηκε. Σαφέστατα υπήρχε διαφορά ποιότητας. Ο ΠΑΟΚ βρίθει αθλητικού ταλέντου, είναι μια ομάδα ιδιαίτερα αθλητική, πολύ αποτελεσματική στο ανοιχτό γήπεδο και υπήρχε, νομίζω, και σημαντική διαφορά σε δύναμη και αθλητικότητα σε καταστάσεις κοντά στο καλάθι.

Δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, θεωρώ ότι αν είχαμε σκοράρει τα εύκολα χαμένα λέι απ, τρία από αυτά ήταν προσπάθεια για κάρφωμα, αν δεν κάνω λάθος, και ήμασταν εύστοχοι στις βολές, ενδεχομένως να μιλούσαμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά για την προσέγγισή τους και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν το παιχνίδι. Καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ».

Σε ερώτηση για το κίνητρο της Μυκόνου στις τελευταίες αγωνιστικές, δεδομένης της δυσκολίας του προγράμματος, ανέφερε: «Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πρόκληση για το προπονητικό επιτελείο. Νομίζω πως η Μύκονος έχει επενδύσει πολύ στην προσωπικότητα και στον χαρακτήρα των παιδιών, στον αθλητικό τους εγωισμό και στον επαγγελματισμό τους. Είναι στοιχεία τα οποία δεν δώσαμε ποτέ το δικαίωμα να αμφισβητηθούν, από την αρχή μέχρι και τώρα. Οπότε σε αυτά θα επενδύσουμε και για τη συνέχεια.

Παίζουμε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δύο παιχνίδια χωρίς άγχος πλέον, χωρίς καμία πίεση. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί, γιατί είμαστε φύσει ανταγωνιστικοί άνθρωποι, εφόσον έχουμε επιλέξει να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό.

Το μεγαλύτερο κίνητρο για εμάς είναι το παιχνίδι με το Περιστέρι, που θα δώσουμε μπροστά στους Μυκονιάτες. Έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και θέλουμε να τους επιστρέψουμε αυτή τη χαρά, εφόσον η ομάδα έχει ήδη πετύχει τον στόχο, με μία νίκη στην τελευταία αγωνιστική εντός έδρας».