Stoiximan GBL: H βαθμολογία πριν το ντέρμπι - Νίκη για ΠΑΟΚ κόντρα στη Μύκονο
Σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 17η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη απέναντι στην Μύκονο και έφτασε στο 12-7, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο στην εξασφάλιση της τέταρτης θέσης.
Παράλληλα βέβαια το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμη ένα ντέρμπι, καθώς την Δευτέρα (30/3) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 20-0
- Παναθηναϊκός 17-4
- ΑΕΚ 15-5
- ΠΑΟΚ 12-7
- Περιστέρι 11-9
- Άρης 11-7
- Μύκονος 8-13
- Ηρακλής 8-12
- Κολοσσός 7-13
- Προμηθέας 7-13
- Καρδίτσα 5-15
- Πανιώνιος 5-15
- Μαρούσι 4-17
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.
Η επόμενη αγωνιστική (23η, 28-29-30/03).
Σάββατο (28/03)
- 16:00: Κολοσσός Ρόδου - Άρης
- 16:00: ΠΑΟΚ - Προμηθέας
- 18:15: ΑΕΚ - Περιστέρι
Κυριακή (29/03)
- 13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος
- 15:30: Ηρακλής - Μαρούσι
Δευτέρα (30/03)
19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
