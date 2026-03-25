Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μυκόνου, με το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και πλησιάζει!

Σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 17η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη απέναντι στην Μύκονο και έφτασε στο 12-7, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο στην εξασφάλιση της τέταρτης θέσης.

Παράλληλα βέβαια το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμη ένα ντέρμπι, καθώς την Δευτέρα (30/3) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 20-0 Παναθηναϊκός 17-4 ΑΕΚ 15-5 ΠΑΟΚ 12-7 Περιστέρι 11-9 Άρης 11-7 Μύκονος 8-13 Ηρακλής 8-12 Κολοσσός 7-13 Προμηθέας 7-13 Καρδίτσα 5-15 Πανιώνιος 5-15 Μαρούσι 4-17

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 28-29-30/03).

Σάββατο (28/03)

16:00: Κολοσσός Ρόδου - Άρης

16:00: ΠΑΟΚ - Προμηθέας

18:15: ΑΕΚ - Περιστέρι

Κυριακή (29/03)

13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος

15:30: Ηρακλής - Μαρούσι

Δευτέρα (30/03)

19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός