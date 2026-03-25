Μπούτσκος: «Ο κόσμος μας δίνει ώθηση να ξεπερνάμε τα προβλήματα και να πετύχουμε την υπέρβαση»
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μυκόνου με 100-87 στην εξ' αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Παντελή Μπούτσκο στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη της ομάδας του.
Επίσης ο Έλληνας τεχνικός μίλησε και για τον Ομορούγι.
Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος:
Για την νίκη παρά τα προβλήματα: «Είχαμε να διαχειριστούμε αρκετές αντιξοότητες. Παίκτες έκαναν τεράστια προσπάθεια για να παίξουν σήμερα. Είχαμε 29 ασίστ και πολλά ελεύθερα σουτ για να αυξήσουμε τη διαφορά. Πάντα ο επόμενος πρέπει να είναι έτοιμος παρά τους τραυματισμούς. Δοκιμάσαμε σχήμα με δύο ψηλούς και πήγε καλά. Καταιγιστικό το πρόγραμμα. Από τώρα αφοσιωμένοι για το ματς του Σαββάτου».
Για τον Ομορούγι: «Έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα με ατομικές προπονήσεις με τον Μαργαρίτη. Βήμα βήμα να ωριμάσει το παιχνίδι του για να βελτιώσει το παιχνίδι του»
Για τα εντός έδρας ματς: «Ο κόσμος μας δίνει ώθηση να ξεπερνάμε τα προβλήματα και να πετύχουμε την υπέρβαση. Αυτό χρειαζόμαστε για να χτίσουμε μομέντουμ».
