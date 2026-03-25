Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μυκόνου με 100-87 για την εξ'αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Την 12η νίκη του βρήκε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας στο «Παλατάκι» της Μυκόνου με 100-87 για την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 17η αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παρότι δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδια για τον «δικέφαλο του βορρά», μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό από τη δεύτερη περίοδο και μετά, έτσι ώστε να φτάσει στην επικράτηση.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Μπεν Μουρ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισαν και ο Αντώνης Κόνιαρης με 12 πόντους (4/7 τρίποντα), αλλά και ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους.

Για τη Μύκονο πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάιλς Χένσον με 18 πόντους, ενώ απίστευτο double - double πέτυχε ο Τζάστιν Μπριγκς με 11 πόντους και 16 ριμπάουντ!

ΠΑΟΚ - Μύκονος: Ο αγώνας

Αμφότερες ξεκίνησαν εύστοχες έξω από τη γραμμή των 6,75μ με τον Άπλμπι με 2/2 να βάζει μπροστά τη Μύκονο και ο Κόνιαρης με τον Περσίδη να απαντάνε (6-8, 3’). Στη συνέχεια ο Ταϊρί Άπλμπι δεν σταμάτησε να «βομβαρδίζει» το καλάθι του ΠΑΟΚ (4/5 τρίποντα, 12π, 6’), είχε την ομάδα του μπροστά (13-16, 6’).

Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν την άμυνά τους και βρήκαν ρυθμό στην επίθεσή τους και με γκολ φάουλ του Ταϊρί, πήραν τα… ηνία (23-18) και τον Κόνιαρη (2/3 τρίποντα, 6π.) με εύστοχο τρίποντο στο φινάλε να τους δίνει… αέρα οκτώ πόντων (26-18, 10’).

Ο Αντώνης Κόνιαρης συνέχισε και στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου και με νέο τρίποντο έδωσε στην ομάδα του για πρώτη φορά διψήφια τιμή (29-18, 11’). Μετέπειτα ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε και αυτό χάρη στη Μύκονο η οποία μπόρεσε να… ψαλιδίσει την απόσταση του σκορ, βρίσκοντας τις λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ και μετά από καλάθι του Κινγκ έκανε το (40-34, 15’).

Ο Χένσον με τη σειρά του μείωσε ακόμα περισσότερο για την ομάδα του (42-38, 27’), μέχρι να κάνει ο ΠΑΟΚ το δικό του σερί και να αυξήσει και πάλι τη διαφορά (46-38, 28’). Ο Κόνιαρης όπως άρχισε το 2ο δεκάλεπτο το… έκλεισε κιόλας, καθώς με το 4ο τρίποντό (12π.), έδωσε στον σύλλογό του το +7, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια (51-44, 20’).

Μετά την ανάπαυλα ο Νίκος Περσίδης ήταν ο πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ, καθώς με δύο γκολ φάουλ που κέρδισε, διεύρυνε τη διαφορά για τον «δικέφαλο του βορρά» (58-46, 22). Τα διαδοχικά τρίποντα αμφότερων κυριάρχησαν προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, με τους γηπεδούχους να μη χάνουν το διψήφιο προβάδισμά τους (70-60, 27’). Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου αντέδρασε για ακόμη μία φορά και με σερί (4-8) κατάφερε να μειώσει ακόμα περισσότερο στο σκορ (74-68, 30’), μένοντας στο παιχνίδι προς το φινάλε του τελευταίου δεκαλέπτου.

Η 4η περίοδος ξεκίνησε με τον Ομορούγι (15π., 31'). να... χαρίζει σκορ και θέαμα και με ένα εμφατικό κάρφωμα έστειλε ξανά το ματς στους 10 πόντους (80-70, 31').

Η Μύκονος στη συνέχεια ήταν άστοχη και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιβάλλοντας την κυριαρχία της και οδεύοντας προς τη νίκη στα τελευταία λεπτά (85-73, 34'). Ο Βαγγέλης Μάντζαρης με δύο διαδοχικά τρίποντα, έδωσε... σφυγμό στην ομάδα του (90-81, 37'), όμως ο ΠΑΟΚ είχε άμεση απάντηση και «κλείδωσε» την 12η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο φινάλε του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87



MVP ΗΤΑΝ Ο… Μπεν Μουρ με 19 πόντους (7/10 δίποντα, 5/6 βολές), 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μάιλς Χένσον με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το απίστευτο double-double του Τζάστιν Μπριγκς με 11 πόντους και 16 ριμπάουντ!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Μύκονος είχε κερδίσει με 101-94.

PAOK BC FG 2PT 3PT FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF FLD +/- EFF 5 B. Tyree * 26:11 9 2/6 33% 2/3 66% 0/3 0% 5/5 100% 2 3 5 5 5 1 0 0 4 0 11 11 6 A. Koniaris * 29:22 12 4/8 50% 0/1 0% 4/7 57% 0/0 0% 1 2 3 5 1 0 0 0 4 0 21 15 18 N. Persidis * 11:33 8 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 1/2 50% 2 0 2 0 0 0 0 1 4 2 -4 7 21 P. Beverley * 27:42 6 2/10 20% 0/1 0% 2/9 22% 0/0 0% 1 4 5 10 1 0 1 0 2 3 -9 13 26 B. Moore * 31:42 19 7/10 70% 7/10 70% 0/0 0% 5/6 83% 2 5 7 1 2 1 1 0 4 0 11 23 0 T. Allen 18:34 7 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 1 3 4 2 2 0 0 0 4 3 2 7 10 D. Slaftsakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 C. Omoruyi 20:03 17 8/12 66% 8/12 66% 0/0 0% 1/2 50% 3 4 7 0 0 1 1 1 3 1 20 21 13 T. Zaras 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 K. Iatridis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 G. Fillios 4:46 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 -7 0 33 T. Dimsa 30:07 22 7/14 50% 2/5 40% 5/9 55% 3/5 60% 1 5 6 4 1 0 0 0 3 6 20 22 Team/Coaches 3 2 5 1 TOTAL 200 100 36/74 48% 24/41 58% 12/33 36% 16/22 72% 16 29 45 29 13 3 3 2 22 23 123