ΠΑΟΚ - Μύκονος 100-87: Έκανε... παρέλαση στη Θεσσαλονίκη με 100αρα!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μυκόνου με 100-87 για την εξ'αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Την 12η νίκη του βρήκε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας στο «Παλατάκι» της Μυκόνου με 100-87 για την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 17η αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παρότι δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδια για τον «δικέφαλο του βορρά», μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό από τη δεύτερη περίοδο και μετά, έτσι ώστε να φτάσει στην επικράτηση.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Μπεν Μουρ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισαν και ο Αντώνης Κόνιαρης με 12 πόντους (4/7 τρίποντα), αλλά και ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους.

Για τη Μύκονο πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάιλς Χένσον με 18 πόντους, ενώ απίστευτο double - double πέτυχε ο Τζάστιν Μπριγκς με 11 πόντους και 16 ριμπάουντ!

 

ΠΑΟΚ - Μύκονος: Ο αγώνας

Αμφότερες ξεκίνησαν εύστοχες έξω από τη γραμμή των 6,75μ με τον Άπλμπι με 2/2 να βάζει μπροστά τη Μύκονο και ο Κόνιαρης με τον Περσίδη να απαντάνε (6-8, 3’). Στη συνέχεια ο Ταϊρί Άπλμπι δεν σταμάτησε να «βομβαρδίζει» το καλάθι του ΠΑΟΚ (4/5 τρίποντα, 12π, 6’), είχε την ομάδα του μπροστά (13-16, 6’).

Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν την άμυνά τους και βρήκαν ρυθμό στην επίθεσή τους και με γκολ φάουλ του Ταϊρί, πήραν τα… ηνία (23-18) και τον Κόνιαρη (2/3 τρίποντα, 6π.) με εύστοχο τρίποντο στο φινάλε να τους δίνει… αέρα οκτώ πόντων (26-18, 10’).

Ο Αντώνης Κόνιαρης συνέχισε και στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου και με νέο τρίποντο έδωσε στην ομάδα του για πρώτη φορά διψήφια τιμή (29-18, 11’). Μετέπειτα ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε και αυτό χάρη στη Μύκονο η οποία μπόρεσε να… ψαλιδίσει την απόσταση του σκορ, βρίσκοντας τις λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ και μετά από καλάθι του Κινγκ έκανε το (40-34, 15’).

Ο Χένσον με τη σειρά του μείωσε ακόμα περισσότερο για την ομάδα του (42-38, 27’), μέχρι να κάνει ο ΠΑΟΚ το δικό του σερί και να αυξήσει και πάλι τη διαφορά (46-38, 28’). Ο Κόνιαρης όπως άρχισε το 2ο δεκάλεπτο το… έκλεισε κιόλας, καθώς με το 4ο τρίποντό (12π.), έδωσε στον σύλλογό του το +7, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια (51-44, 20’).

Μετά την ανάπαυλα ο Νίκος Περσίδης ήταν ο πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ, καθώς με δύο γκολ φάουλ που κέρδισε, διεύρυνε τη διαφορά για τον «δικέφαλο του βορρά» (58-46, 22). Τα διαδοχικά τρίποντα αμφότερων κυριάρχησαν προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, με τους γηπεδούχους να μη χάνουν το διψήφιο προβάδισμά τους (70-60, 27’). Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου αντέδρασε για ακόμη μία φορά και με σερί (4-8) κατάφερε να μειώσει ακόμα περισσότερο στο σκορ (74-68, 30’), μένοντας στο παιχνίδι προς το φινάλε του τελευταίου δεκαλέπτου.

Η περίοδος ξεκίνησε με τον Ομορούγι (15π., 31'). να... χαρίζει σκορ και θέαμα και με ένα εμφατικό κάρφωμα έστειλε ξανά το ματς στους 10 πόντους (80-70, 31').

Η Μύκονος στη συνέχεια ήταν άστοχη και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιβάλλοντας την κυριαρχία της και οδεύοντας προς τη νίκη στα τελευταία λεπτά (85-73, 34'). Ο Βαγγέλης Μάντζαρης με δύο διαδοχικά τρίποντα, έδωσε... σφυγμό στην ομάδα του (90-81, 37'), όμως ο ΠΑΟΚ είχε άμεση απάντηση και «κλείδωσε» την 12η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο φινάλε του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87


MVP ΗΤΑΝ ΟΜπεν Μουρ με 19 πόντους (7/10 δίποντα, 5/6 βολές), 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μάιλς Χένσον με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το απίστευτο double-double του Τζάστιν Μπριγκς με 11 πόντους και 16 ριμπάουντ!
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Μύκονος είχε κερδίσει με 101-94.

PAOK BCFG2PT3PTFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFLD+/-EFF
5B. Tyree *26:1192/633%2/366%0/30%5/5100%23555100401111
6A. Koniaris *29:22124/850%0/10%4/757%0/00%12351000402115
18N. Persidis *11:3383/560%2/366%1/250%1/250%2020000142-47
21P. Beverley *27:4262/1020%0/10%2/922%0/00%14510101023-913
26B. Moore *31:42197/1070%7/1070%0/00%5/683%25712110401123
0T. Allen18:3473/650%3/560%0/10%1/250%134220004327
10D. Slaftsakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
11C. Omoruyi20:03178/1266%8/1266%0/00%1/250%34700111312021
13T. Zaras0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
20K. Iatridis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
25G. Fillios4:4600/30%0/10%0/20%0/00%0112000020-70
33T. Dimsa30:07227/1450%2/540%5/955%3/560%15641000362022
Team/Coaches3251
TOTAL20010036/7448%24/4158%12/3336%16/2272%16294529133322223123
Mykonos BCMINPTSFG2PT3PTFTREBASTTOSTLBLKBLKRPFFLS ON+/-EFF
#PlayerM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
STARTERS
1T. Appleby38:41174/1233%0/20%4/1040%5/683%0669720128-718
14G. Sidiroilias8:5821/333%1/333%0/00%0/00%2130000130-53
22M. Hesson27:44187/1643%4/1040%3/650%1/250%3252040036-119
25J. Briggs31:16115/1050%5/1050%0/00%1/250%412160101132-121
30D. Cannady31:2094/1040%4/580%0/50%1/250%011412002108
BENCH
0M. King26:44166/1060%3/650%3/475%1/333%0000010024-1111
2K. Moore12:5131/333%1/333%0/00%1/250%2130000031-93
6V. Kavadas0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
8P. Geromichalos8:1052/633%1/333%1/333%0/00%0000201020-150
9D. Ermidis2:5500/00%0/00%0/00%0/00%000100001021
10D. Skoulidas1:5400/00%0/00%0/00%0/00%0000000000-100
17V. Mantzaris9:2862/366%0/10%2/2100%0/00%0111100020-86
TOTAL8732/7343%19/4344%13/3043%10/1758%1225371712923232292

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

