Γκάλης: «Χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται...»
Τα 112 χρόνια ζωής συμπληρώνει σήμερα (25/03) ο Άρης με τον... θρύλο Νίκο Γκάλη να εύχεται χρόνια πολλά στον «αυτοκράτορα».
Συγκεκριμένα ο «Gangster» του ελληνικού μπάσκετ, μέσω μιας ανάρτησης στα social media, ευχήθηκε στην ομάδα της καρδιάς του για τα 112 χρόνια που συμπληρώνει από τότε που ιδρύθηκε, ενώ τη λεζάντα συνόδεψε μια φωτογραφία από την εποχή που αγωνιζόταν με τα χρώματα των Θεσσαλονικών.
Αναλυτικά οι ευχές του Νίκου Γκάλη:
«Χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται...»
Δείτε ΕπίσηςΒαλένθια - Ολυμπιακός: Ο σύμβουλος διαιτησίας του BasketNews εξήγησε γιατί δόθηκε το φάουλ στον Φουρνιέ
