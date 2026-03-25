Σιάο: «Πάντα νιώθω ευλογημένος που είμαι μέλος της οικογένειας του Άρη»
Ιστορική η 25η Μαρτίου για την ομάδα του Άρη καθώς μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1914, ιδρύεται ο ελληνικός σύλλογος. Με αφορμή τα 112 χρόνια ιστορίας, η ΠΑΕ η ΚΑΕ και ο ΑΣ αποφάσισαν να δημοσιεύσουν κοινό ποστάρισμα και να ευχηθούν για τα γενέθλια της ομάδας.
Ανάρτηση έκανε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο: «Πάντα νιώθω ευλογημένος που είμαι μέλος της οικογένειας του Άρη». Μάλιστα ανέβασε και ένα video με από το Nick Galis Hall, δείχνοντας έτσι την περηφάνια του αποτελεί μέρος της οικογένειας του Άρη.
