ΑΕΚ - Ηρακλής: Το show του Νάναλι στο ημίχρονο
Ματσάρα στη SUNEL Arena, με τον Ηρακλή να προηγείται της ΑΕΚ με 55-54 στο ημίχρονο. Ο Τζέιμς Νάναλι έχει πάρει... φωτιά και είναι ο κορυφαίος παίκτης της Ένωσης στα πρώτα 20 λεπτά.
Ο έμπειρος Αμερικανός μέτρησε 14 πόντους με 4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 18 στην αξιολόγηση στα μόλις 11:58 που έχει βρεθεί στο παρκέ.
Ξεχειλίζει ποιότητα και βοηθά την Βασίλισσα σε άλλο ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν. Εξαιρετικός παίκτης.
