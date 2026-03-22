Ο Τζέιμς Νάναλι έκανε σπουδαίο ημίχρονο κόντρα στον Ηρακλή και εντυπωσιάζει.

Ματσάρα στη SUNEL Arena, με τον Ηρακλή να προηγείται της ΑΕΚ με 55-54 στο ημίχρονο. Ο Τζέιμς Νάναλι έχει πάρει... φωτιά και είναι ο κορυφαίος παίκτης της Ένωσης στα πρώτα 20 λεπτά.

Ο έμπειρος Αμερικανός μέτρησε 14 πόντους με 4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 18 στην αξιολόγηση στα μόλις 11:58 που έχει βρεθεί στο παρκέ.

Ξεχειλίζει ποιότητα και βοηθά την Βασίλισσα σε άλλο ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν. Εξαιρετικός παίκτης.