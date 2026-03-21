Άρης - Καρδίτσα 78-55: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Άρης επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 78-55 στο «Αλεξάνδρειο» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Πέραν του πρώτου δεκαλέπτου η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική και... πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ (49-32).
Πολυτιμότερους της αναμέτρησης ο Αμίν Νούα με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 τάπες! Για τους Θεσσαλούς ξεχώρισε ο Νίκος Δίπλαρος με 9 πόντους.
