Αντετοκούνμπο: «Όταν είσαι σε ένα μέρος που σε γουστάρουν, είσαι χαρούμενος»

Στο γεγονός ότι χαίρεται που βρίσκεται στον Άρη, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Κώστας Αντετοκούνμπο, μετά τη νίκη του Άρη επί της Καρδίτσας.

Ο Άρης επικράτησε της Καρδίτσας με 78-55 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του να αναφέρεται πως είναι χαρούμενος στην ομάδα της Θεσσαλονικής.

Μάλιστα ο Έλληνας ψηλός ήταν από τους σημαντικότερους στην αναμέτρηση, τελειώνοντας τον αγώνα με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 τάπες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:

«Ήταν σημαντικό για εμάς να είμαστε αμυντικοί ογκόλιθοι. Ήταν ένα σημαντικό ματς. Χαίρομαι που κερδίσαμε».

Για το ότι στον Άρη έχει αναγεννηθεί: «Όταν είσαι σε ένα μέρος που σε γουστάρουν και παίζεις καλά, είσαι χαρούμενος…».

Για το αν μετρήσει αυτό για την νέα σεζόν: «Σίγουρα, κάνοντας τέτοια χρονιά, ξέρω τι θέλω».