Αντετοκούνμπο: «Όταν είσαι σε ένα μέρος που σε γουστάρουν, είσαι χαρούμενος»
Ο Άρης επικράτησε της Καρδίτσας με 78-55 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του να αναφέρεται πως είναι χαρούμενος στην ομάδα της Θεσσαλονικής.
Μάλιστα ο Έλληνας ψηλός ήταν από τους σημαντικότερους στην αναμέτρηση, τελειώνοντας τον αγώνα με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 τάπες.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:
«Ήταν σημαντικό για εμάς να είμαστε αμυντικοί ογκόλιθοι. Ήταν ένα σημαντικό ματς. Χαίρομαι που κερδίσαμε».
Για το ότι στον Άρη έχει αναγεννηθεί: «Όταν είσαι σε ένα μέρος που σε γουστάρουν και παίζεις καλά, είσαι χαρούμενος…».
Για το αν μετρήσει αυτό για την νέα σεζόν: «Σίγουρα, κάνοντας τέτοια χρονιά, ξέρω τι θέλω».
