Μίλιτσιτς: «Κάναμε την εμφάνιση που πάντα θέλω να βλέπω»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στη συμπεριφορά αλλά και στη νοοτροπία που είχε η ομάδα του στον αγώνα με την Καρδίτσα.

Ο προπονητής του Άρη δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συμπεριφορά των παικτών του. «Η προετοιμασία μας ήταν πραγματικά δύσκολη λόγω των απουσιών, όλες στη θέση του πόιντ γκαρντ, και βλέποντας το καλό παιχνίδι που έκανε η Καρδίτσα στην Τουρκία. Νομίζω ότι τακτικά κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι και βρήκαμε τις λύσεις εφαρμόζοντας όλα όσα είχαμε δουλέψει στις προπονήσεις. Κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα έχοντας μαχητικό πνεύμα, παλεύοντας για την κάθε μπάλα. Είχαμε πρόβλημα μόνο στα πρώτα λεπτά με κάποια λάθη που κάναμε αλλά όταν προσαρμοστήκαμε στις συνθήκες του αγώνα, κι έχοντας την επιθετικότητα που χρειαζόμασταν, αποκτήσαμε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού», είπε αρχικά.

Εκεί ρωτήθηκε επιμέρους για τη δράση των ψηλών στην «καταστροφή» του στιλ παιχνιδιού της Καρδίτσας. «Σίγουρα. Θέλαμε να ασκήσουμε πίεση στον αντίπαλο και να μην του δώσουμε τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει την μπάλα. Οι ψηλοί μας έκαναν καταπληκτική δουλειά μετά την πρώτη πίεση από τους κοντούς. Αυτή την πίεση θέλουμε να ασκούμε κι αυτή την άμυνα να παίζουμε. Κάναμε και λάθη στην επικοινωνία αλλά στη γενική εικόνα είμαι ικανοποιημένος από την πίεση που ασκήσαμε και την άμυνα που παίξαμε».

Σχετικά με το αν φοβήθηκε το παιχνίδι λόγω των απουσιών αλλά και πώς προσέγγισε τον νεαρό Πουρλίδα ο οποίος παίζει με διπλό δελτίο, είπε ότι… «Αυτό το παιχνίδι ήταν μια πρόκληση για μένα. Ο Μποχωρίδης, ο Χάρελ αλλά και ο Βασίλης (Πουρλίδας) αναπλήρωσαν το κενό. Ο Πουρλίδας ήταν πολύ καλός στη διάρκεια της εβδομάδας και θεωρώ ότι είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Έπαιξε καλή άμυνα, είχε αφοσίωση κι έδειξε μεγάλη επιθυμία. Μας έδωσε πολλά πράγματα στα χρονικά σημεία που ήταν αναγκαίο να ξεκουραστούν οι μεγάλοι. Αυτή την εβδομάδα ο Χατζηλάμπρου είχε το εφηβικό και δεν μπορούσε να προπονηθεί μαζί μας. Στη δική μου φιλοσοφία, είναι σημαντικό οι νεαροί να μπαίνουν μέσα και να παίζουν».

Στον επίλογο των δηλώσεών του, υποστήριξε ότι οι απουσίες των παικτών επηρέασαν την καθημερινότητα των προπονήσεων και κατέληξε χρησιμοποιώντας τη συμπεριφορά της ομάδας του απέναντι στην Καρδίτσα ενόψει του δύσκολου προγράμματος. «Είναι πράγματα που θέλουμε να έχουμε. Τη σκληρή άμυνα και τον έλεγχο των ριμπάουντ. Πρέπει να δίνεις μάχη για κάθε μπάλα κι αυτό θέλω να βλέπω σε κάθε παιχνίδι αλλά και από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο. Αυτό που κάναμε σήμερα οφείλεται στην ενέργεια και στην αθλητικότητα που είχαμε. Στο δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί είναι αναγκαίο να έχουμε αυτά τα στοιχεία».