Παπανικολόπουλος: «Πήραμε ένα καλό μάθημα»

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος αναφέρθηκε στον δύσκολο ενάμιση μήνα που διένυσε η Καρδίτσα αλλά και στην ήττα από τον Άρη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αρχικά ο προπονητής της Καρδίτσας είπε ότι… «Ο Άρης μας νίκησε πεντακάθαρα. Έχει ενδιαφέρουσα ομάδα, το βλέπεις στα παιχνίδια αλλά και στο βίντεο και μας νίκησε με τον πιο απλό τρόπο που υπάρχει στον αθλητισμό και στο μπάσκετ. Στο ένας εναντίον ενός. Ο Άρης βγάζει πολλά πράγματα στο παρκέ, ειδικά από τη στιγμή που ολοκλήρωσε την Ευρώπη. Δεν είχαμε μονομαχίες, δεν κάναμε φάουλ κι αν κάναμε πέντε φάουλ στο τέλος του αγώνα, αυτά έγιναν όταν δεν είχαν σημασία. Είναι δύσκολο για την Καρδίτσα να είμαστε στις 20 Μαρτίου και να έχουμε διπλά παιχνίδια, δεν είμαστε έτοιμοι. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα καλό μάθημα για μας», είπε μεταξύ άλλων.

Εκεί ρωτήθηκε για το αν οι διπλοί αγώνες κόστισαν στην Καρδίτσα στο ελληνικό Πρωτάθλημα. «Δε νομίζω ότι η Καρδίτσα πλήρωσε αυτό. Το πρόγραμμα παίζει ρόλο. Μπορεί να είναι δύο εκτός έδρας αγώνες όπως τώρα… είναι μια συνθήκη. Δε νομίζω ότι το πληρώσαμε. Σίγουρα υπήρχε κούραση, οι τραυματισμοί που είχαμε να διαχειριστούμε στη διάρκεια της χρονιάς είναι ένα άλλο κομμάτι. Η ποιότητα των ομάδων που αντιμετωπίσαμε στο Top16 μαζί με το πρόγραμμα ήταν πράγματα που μας δυσκόλεψαν. Από την άλλη πλευρά η Καρδίτσα έβαλε το όνομά της στον ευρωπαϊκό χάρτη κι αυτό είναι σημαντικό. Δεν έπαιξε απλά σε μια καλή διοργάνωση αλλά έφτασε στις 16 καλύτερες ομάδες. Το πήρε πίσω ο οργανισμός αλλά και οι παίκτες. Σήμερα δεν ήταν θέμα της αστοχίας το ότι δεν ήμασταν στο παιχνίδι αλλά είχε να κάνει με παράγοντες που προανέφερα όπως η άμυνα».

