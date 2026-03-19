Η AEK είναι ασταμάτητη στο ΒCL και συνεχίζει απτόητη την πορεία της. Η Βασίλισσα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της φάσης των 16, αφού πέρασε και από το Βερολίνο, νικώντας την Άλμπα με 93-88 στην παράταση. Θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Μπανταλόνα, Γαλατά και Νίμπουργκ και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση της Παρασκευής.

Επόμενο ματς για την ομάδα του Σάκοτα, η εντός έδρας μάχη με τον Ηρακλή. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της Κυριακής (13:00) κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τον Ηρακλή.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 13:00, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ