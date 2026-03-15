Σοβαρότητα αγνοείται

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον «Δόκτορ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ» Παναθηναϊκό AKTOR στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, με αφορμή όσα έγιναν στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε (103-78) της ΑΕΚ στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική, ωστόσο το τελικό σκορ δεν δίνει τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης, αλλά ένα μεγάλο μέρος της!

Πολύ απλά γιατί όταν ξεκινάς ένα παιχνίδι και βρίσκεσαι στο -17 (23-40 στο 12’) και ο κόσμος αρχίζει να σε αποδοκιμάζει γιατί το ίδιο έργο το έχει ξαναδεί με τον Κολοσσό και τον Ηρακλή, είναι λογικό να υπάρχει δυσαρέσκεια και από τον προπονητή. Και αυτή εκφράστηκε με τον δικό του τρόπο, «αδειάζοντας» κάποιον παίκτη, όπως έγινε με τον Ρισόν Χολμς, για τον οποίο είπε πως... κοιμόταν στο glass floor, επιστρέφοντας στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

Δεν είναι δείγμα σοβαρής ομάδας η προσέγγιση των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην ΑΕΚ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Συνεπώς γίνεται σαφές ότι η εικόνα δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, αλλά και παικτών και διάθεσής τους. Κάτι λάθος συνέβαινε από την πρώτη στιγμή του αγώνα.

Μια ομάδα λέγεται μεγάλη όταν είναι σοβαρή μέσα και έξω από το γήπεδο, όταν προσέχει τις λεπτομέρειες και όταν οι παίκτες δείχνουν επαγγελματισμό. Δεν μπορεί ο Ρισόν Χολμς να βγαίνει και να απαντάει στα σχόλια του προπονητή μετά τον αγώνα με γελάκια. Έπαιξε καλά και αδικήθηκε από τον προπονητή; Κάθε άλλο. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες και οφείλουν να το δείχνουν όχι μόνο στη διαπραγμάτευση το καλοκαίρι, αλλά και όταν δεν αποδίδουν καλά στο παρκέ.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την υλοποίηση των στόχων σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι «πράσινοι» πρέπει να είναι σοβαροί και συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, χωρίς εκπτώσεις στην αγωνιστική ποιότητα. Δεν χρειάζεται να... αυτοτιμωρούνται με την κακή εκκίνηση και στη συνέχεια να προσπαθούν να «γυρίσουν το τσιπάκι» για να θυμίζουν ομάδα που διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης. Το χάσμα ανάμεσα στα δύο πρόσωπα που έδειξε ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν μεγάλο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει άμεσα.

Το ρόστερ των «πρασίνων» είναι από πλευράς ποιότητας ίσως το καλύτερο όλων των εποχών Ώστόσο στο παρκέ υπάρχουν οι στιγμές που σε κάνουν να αμφιβάλλεις όπως οι 40 πόντοι που δέχθηκε σε 12 λεπτά και υπάρχουν οι στιγμές που δίνουν την αίσθηση ότι δεν έχει αντίπαλο όταν παίζει την άμυνα που μπορεί (εκτός και εκτός συνόρων) και το έπραξε στη συνέχεια, καθώς στα 28 λεπτά που απέμειναν δέχθηκε συνολικά 38 πόντους!

Άρα μπορούσε... Απλά φάνηκε να μην λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ματς από την αρχή και χρειάστηκε η αποδοκιμασία του κόσμου και οι φωνές του Έργκιν Άταμαν για να «ξυπνήσουν» και να αντιδράσουν οι παίκτες.

Ούτε «μπαμπούλας» χρειάζεται, ούτε... τοποτηρητής για να κάνουν τη δουλειά τους. Καθαρές κουβέντες...