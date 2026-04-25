Λυκογιάννης: «Καταφέραμε όχι μόνο να μείνουμε στην κατηγορία, αλλά να μπούμε στα Playoffs»!

Ο προπονητής του Κολοσσού Άρης Λυκογιάννης απένειμε τα εύσημα σε παίκτες και κόσμο όχι μόνο για την παραμονή στην κατηγορία, αλλά και για την είσοδο στα playoffs.

Ενθουσιασμένος από την υλοποίηση του στόχου της παραμονής του Κολοσσού στην Stoiximan GBL ήταν ο προπονητής της ομάδας Άρης Λυκογιάννης μετά το τέλος του αγώνα με την Καρδίτσα. Μάλιστα, οι Ροδίτες δεν κατάφεραν απλά να παραμείνουν στην κατηγορία, αλλά εξασφάλισαν και τη συμμετοχή στα playoffs.

«Είναι μία ευχάριστη ημέρα για εμάς. Για την ομάδα μας. Μία πολύ δύσκολη σεζόν φέρνει ένα αποτέλεσμα που είναι άκρως ικανοποιητικό. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες για τη σημερινή τους προσπάθεια και για τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου, για τον τρόπο με τον οποίο προετοίμαζαν σε κάθε παιχνίδι την ομάδα» δήλωσε αρχικά ο τεχνικός των «θαλασσί» στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τους Θεσσαλούς.

Και ο Άρης Λυκογιάννης, συνέχισε: «Να ευχαριστήσω τον κόσμο για την παρουσία του και να απονείμω και τα εύσημα στη διοίκηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι απόρροια της μεγάλης προσπάθειας που έγινε από την πλευρά τους, να διορθώσουν τα κακώς κείμενα του καλοκαιριού. Έγιναν αρκετές αλλαγές. Φέραμε κάποιους παίκτες που είχαν εμπειρία και ταλέντο και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα, τους δικαιώνει όλους. Η ομάδα καταφέρνει όχι μόνο να μείνει στην κατηγορία, αλλά να μπει και στα Playoffs».

Όσο για την επόμενη σεζόν, υποστήριξε: «Δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα για την επόμενη σεζόν, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Θα ξεκουραστούμε, θα ηρεμήσουμε για να πέσουν οι τόνοι γιατί ήταν μία δύσκολη διαδικασία. Όταν θα έρθει η ώρα, θα συζητήσουμε και θα δούμε».