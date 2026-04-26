Παπανικολόπουλος: «Ο στόχος είναι πάντα η παραμονή»

Ο προπονητής της Καρδίτσας Νίκος Παπανικολόπουλος έκανε τον απολογισμό μετά την ολοκλήρωση της regular season της Stoiximan GBL και τον αγώνα με τον Κολοσσό.

Θετικό ήταν το πρόσημο για την Καρδίτσα και τη φετινή σεζόν, όπως επισήμανε ο προπονητής της ομάδας Νίκος Παπανικολόπουλος μετά την ήττα στο φινάλε της regular season από τον Κολοσσό στη Ρόδο. Οι Θεσσαλοί βρέθηκαν στην 11η θέση της βαθμολογίας με απολογισμό 7-17 και ο έμπειρος τεχνικός προχώρησε κάνοντας ταμείο.

«Με τα γκαρντ ελέγχαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο. Με την απουσία του Δίπλαρου και το τέταρτο φάουλ του Μπράντον Τζέφερσον, κάποια παιδιά αναγκάστηκαν να παίξουν εκτός θέσης. Έτσι ο Κολοσσός ανέβασε την πίεση, πήρε μια διαφορά 10 πόντων, την οποία κατάφερε να διατηρήσει κι εκεί κρίθηκε ο αγώνας» δήλωσε ο τεχνικός της Καρδίτσας Νίκος Παπανικολόπουλος.

Για τον απολογισμό της φετινής σεζόν, σχολίασε: «Είναι θετικός. Ο στόχος είναι πάντα η παραμονή, δε μπλέξαμε στην τελευταία αγωνιστική, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε κι ένα έξτρα βήμα στην Ευρώπη. Όσο επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος και έχεις έξτρα πράγματα, πάντα το πρόσημο είναι θετικό».

Για τη δυσκολία που συνάντησε η Καρδίτσα παίζοντας σε Ελλάδα και Ευρώπη, είπε: «Εύκολο δεν ήταν, αλλά ήταν κάτι πολύ ελκυστικό και πρωτόγνωρο για την περιοχή, οπότε το είδαμε θετικά».