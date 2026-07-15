Φάντερμπεργκ: «Είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου πολλούς λόγους να ανυπομονούν»

Ο Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μυκόνου και αναφέρθηκε στους στόχους του, με τη νησιωτική ομάδα.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μυκόνου, Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ, πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της νησιωτικής ομάδας.

Μίλησε για τους στόχους του, ενόψει της νέας σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στα στοιχεία του παιχνιδιού του που ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ:

Επέλεξες να συνεχίσεις την καριέρα σου στη Μύκονο σε μια περίοδο που η ομάδα ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Τι σε έκανε να πιστέψεις σε αυτό το πρότζεκτ;

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα ότι αυτή θα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που θα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε αυτό δεν επηρέασε ουσιαστικά την απόφασή μου να έρθω στη Μύκονο. Ωστόσο, έχω αρκετή εμπειρία ώστε να καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο επίτευγμα, ειδικά για μια ομάδα και ένα νησί όπως η Μύκονος. Εκτιμώ πολύ την ευκαιρία που μου δίνεται και θέλω να το ανταποδώσω μέσα από τη δουλειά μου καθημερινά, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα και ιδιαίτερα για τους φιλάθλους που τη στηρίζουν».

Αντιμετώπισες τη Μύκονο στο πρωτάθλημα και στο Final Eight του Κυπέλλου. Ποια εικόνα σχημάτισες για την ομάδα και πόσο διαφορετικό είναι πλέον να είσαι μέλος της;

«Σίγουρα υπάρχει μια διαφορετική αίσθηση όταν φοράς μια διαφορετική φανέλα στην ίδια λίγκα, όμως στο τέλος της ημέρας το μπάσκετ παραμένει το ίδιο. Όταν αντιμετωπίσαμε τη Μύκονο την περασμένη σεζόν, μεγάλο μέρος του scouting μας ήταν επικεντρωμένο στον ρυθμό και την ταχύτητα με την οποία τα γκαρντ της ομάδας έδιναν τον τόνο στο επιθετικό της παιχνίδι. Πλέον, είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ μέρος αυτού του τρόπου παιχνιδιού και που θα μπορώ να συμβάλω σε μια ομάδα η οποία θέλει να αγωνίζεται με ένταση, ταχύτητα και υψηλό ρυθμό».

Η Μύκονος είναι ένας τόπος που οι περισσότεροι συνδέουν με τον τουρισμό. Πόσο ξεχωριστό είναι για σένα να συμμετέχεις στην προσπάθεια ενός οργανισμού να δημιουργήσει μια ισχυρή μπασκετική ταυτότητα για το νησί;

«Είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία, όχι μόνο για να δείξω τις δυνατότητές μου μέσα στο παρκέ, αλλά κυρίως για να προσφέρουμε στους φιλάθλους και στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου πολλούς λόγους να ανυπομονούν μέσα στη σεζόν. Παράλληλα, θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τα νεότερα παιδιά που μας παρακολουθούν, να συνεχίσουν να κυνηγούν το όνειρό τους στο μπάσκετ και να βλέπουν ότι μπορούν να δημιουργηθούν νέες αθλητικές ιστορίες σε ένα μέρος όπως η Μύκονος».

Οι φίλαθλοι της Μυκόνου δεν έχουν ακόμη γνωρίσει τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ. Ποια στοιχεία του παιχνιδιού σου πιστεύεις ότι θα ξεχωρίσουν περισσότερο μέσα στο παρκέ;

«Πιστεύω ότι αρκετοί φίλαθλοι θα εκπλαγούν από τις επιθετικές μου ικανότητες, ειδικά αν αναλογιστούν τη θέση και το μέγεθός μου. Παράλληλα, η ένταση και η προσήλωση που δείχνω στην άμυνα είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού μου που συχνά εκπλήσσει όσους με παρακολουθούν για πρώτη φορά».

Αν στο τέλος της σεζόν κοιτάξεις πίσω, τι θα πρέπει να έχει πετύχει η ομάδα και τι θα ήθελες να έχεις προσφέρει εσύ, ώστε να πεις ότι αυτή η χρονιά άξιζε πραγματικά;

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω έναν συγκεκριμένο μεγάλο στόχο στο τέλος της σεζόν. Ίσως αυτό να μην είναι κάτι που όλοι θέλουν να ακούσουν, αλλά για μένα, προκειμένου να διατηρώ την αγάπη μου για το παιχνίδι όσο πιο αγνή γίνεται, πρέπει να κρατάω τα πράγματα απλά. Αυτό που εννοώ είναι ότι, όταν μπαίνω σε μια σεζόν χωρίς να σκέφτομαι διαρκώς την πίεση μιας νίκης ή μιας ήττας και τι σημαίνει κάθε αποτέλεσμα για την ομάδα, μπορώ να δείξω το καλύτερο μπάσκετ που είμαι ικανός να παίξω. Αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία ξεκινώ κάθε χρονιά: να δίνω τα πάντα μέσα στο παρκέ και να αφήνω κάθε κατάσταση καλύτερη απ’ ό,τι τη βρήκα. Για μένα, αυτό είναι το πιο σημαντικό».