Σάκοτα: «Έχει σημασία για εμάς»

O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει του ματς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό (16:00) στο Telekom Center Athens.

Μια κομβική απουσία θα έχει απέναντι στον Παναθηναϊκό η Ένωση στο ματς της Κυριακής στο Telekom Center Athens (16:00). H AEK δεν υπολογίζει σε αυτό το ματς στον πολύτιμο Γκρεγκ Μπράουν.

Ο Αμερικανός ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, και τέθηκε για προληπτικούς λόγους εκτός μάχης εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με το σύνολο του Εργκίν Άταμαν.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για τη μάχη με τους πράσινους και στάθηκε στη σημασία που έχει αυτό το ματς, ενώ αναφέρθηκε στο παιχνίδι που έρχεται με την Άλμπα.

«Πάντα θέλω, ειδικά στα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να έχουμε την ευκαιρία ν’ αποδεικνύουμε πράγματα και να είναι «πιο ντέρμπι». Βεβαίως, αυτές οι ομάδες έχουν τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι ομάδες Ευρωλίγκας, με πιο γεμάτο και πιο ποιοτικό ρόστερ. Ξέρουμε, ότι είναι δύσκολα. Επιπλέον, παίζει πάντα ρόλο και η συγκυρία. Έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη, σημαντικό ματς στο Βερολίνο για το BCL. Είναι λογικό το μυαλό μας να είναι μοιρασμένο.

Εννοείται, ωστόσο, ότι το ματς με τον Παναθηναϊκό έχει σημασία για εμάς. Είναι ένα ματς, που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε κι άλλο εν όψει των απαιτητικών αναμετρήσεων, που ακολουθούν».