Ο Κούρο Σεγούρα αποτελεί παρελθόν από τον Προμηθέα, έπειτα από επίσημη ανακοίνωση της ομάδας της Πάτρας.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε ηνία της ομάδας τον Νοέμβριο του 2025 και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα έφεραν το «διαζύγιο» με τον σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας μαζί του.

Ο Κούρο Σεγκούρα διαδέχθηκε τον Γιώργο Λιμνιάτη στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο μετά τη νίκη επί του Περιστερίου εκτός έδρας στις 28 Δεκεμβρίου δεν ξανακέρδισε και μέτρησε επτά ήττες! Γι' αυτό τον λόγο συνδυαστικά και με την αγωνιστική εικόνα οδηγήθηκαν οι δυο πλευρές στο «διαζύγιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή, κ. Κούρο Σεγούρα. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».